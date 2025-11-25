Teatro del Gusto in Sicilia

La Sicilia ha trovato una nuova scena con il Teatro del Gusto – Terre dell’Etna e dell’Alcantara, un progetto promosso dal GAL e curato da Plan Studios Group S.r.l. Questo progetto ha trasformato borghi e piazze in un racconto corale fatto di persone, prodotti e cultura gastronomica per un intero mese.

Seicentri, vie storiche, comunità e produttori locali sono diventati protagonisti di un percorso che ha unito degustazioni, showcooking, installazioni, musica e attività laboratoriali. La manifestazione è stata pensata come piattaforma di identità territoriale contemporanea.

La manifestazione ha visto alternarsi alcune delle voci più significative della cucina d’autore siciliana, come Giuseppe Raciti, Giovanni Santoro, Francesco Patti e Seby Sorbello. Le loro performance hanno avuto un ruolo chiave, non solo come dimostrazioni tecniche, ma come narrazioni gastronomiche che hanno messo in dialogo tradizione ed evoluzione.

Secondo Ignazio Puglisi, sindaco di Piedimonte Etneo e presidente del GAL, il Teatro del Gusto rappresenta una “scommessa vinta” sotto il profilo culturale e sociale. La rassegna ha riattivato piazze e relazioni, mostrando come tradizione e innovazione possano procedere insieme, trasformando i borghi in spazi di comunità, turismo e narrazione condivisa.

Il progetto ha visto la collaborazione con Salvo Guarneri, food creator, e ha generato un forte coinvolgimento, raccontando la Sicilia attraverso un linguaggio fresco e identitario. Il video dedicato all’Ottobrata Zafferanese e al Teatro del Gusto ha raggiunto quasi 2,5 milioni di visualizzazioni.

Una parte essenziale della rassegna è stata dedicata ai produttori locali, selezionati come veri custodi delle filiere identitarie. Gli stand hanno funzionato come un museo diffuso del gusto, restituendo autenticità e memoria alle degustazioni.

L’evento finale, ospitato a Zafferana Etnea e guidato da Seby Sorbello, ha sintetizzato l’essenza del Teatro del Gusto: una cucina istintiva, immediata e profondamente legata al territorio, capace di trasformare ogni piatto in un racconto.

Il Teatro del Gusto non è stato soltanto un calendario di incontri, ma un laboratorio culturale, un progetto che ha connesso borghi, istituzioni, produttori, chef e pubblico in un’unica narrazione capace di valorizzare l’identità dell’area etnea.