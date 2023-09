Teatro: da Pintus a Battista, all'Olimpico di Roma una stagione esilarante

“Uno spettacolo natalizio dove si ride, si riflette, ci si emoziona”. E’ Maurizio Battista a descrivere all’Adnkronos il leit-motiv del cartellone 2023-2024 del teatro Olimpico di Roma. Eccellenza, cultura e divertimento sono infatti i pilastri della stagione 2023- 2024 del celebre teatro romano: una programmazione articolata e multiforme, che oscilla tra rappresentazioni simbolo della tradizione e novità inaspettate. Oltre 40 spettacoli costituiscono l’architettura della nuova stagione, rimanendo però sempre fedele all’idea della centralità delle arti sceniche e della cultura teatrale in tutte le sue forme. “All’Olimpico ci si emoziona, si ride, si respira gioia e cultura. In un mondo di continui cambiamenti, rimanendo fedeli all’eccellenza in tutti i campi, abbiamo dato ampio spazio ai grandi ritorni, alle novità̀ ed agli eventi unici dai quali ci aspettiamo di disegnare il futuro”, spiega il direttore Artistico Lucia Bocca Montefoschi.

Ad aprire la stagione 2023-24 (dal 3 ottobre) due commedie shakespeariane del Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti: per la regia di Riccardo Cavallo, ‘Sogno di una notte di mezza estate’ dove si intrecciano, tra scene incantate e atmosfere oniriche, le vicende di amanti, fate ed artigiani. Le dissonanze di questa fiabesca narrazione s’intrecciano delineando i contorni di un moderno adattamento di autentico successo. A seguire (dal 10 ottobre), ‘Il Mercante di Venezia’ diretta da Loredana Scaramella che rivisita in chiave attuale ed in pieno stile Belle Epoque, i grandi temi shakespeariani attraverso una formidabile compagnia di attori e musicisti. Sulle note della musica di P. I. Ciajkovskij, Carola Puddu e Roberta De Simone saranno le protagoniste di uno dei più famosi capolavori del repertorio classico, “Il Lago dei Cigni, ovvero il Canto”, (dal 17 ottobre) nella produzione del Balletto di Roma in collaborazione con l’Accademia Filarmonica Romana nella versione diretta e coreografata da Fabrizio Monteverde.

Un concentrato di colpi di scena è ‘Che disastro di Peter Pan’ (dal 25 ottobre), che arriva dagli stessi autori di ‘Che Disastro di Commedia’, versione italiana del pluripremiato successo planetario ‘The Play That Goes Wrong’. Problemi tecnici, attori che dimenticano le battute, disastri sonori e caos impetuoso saranno gli ingredienti di una pièce che promette inarrestabili risate. ‘Back to Momix’ (dal 7 novembre), in collaborazione con l‘Accademia Filarmonica Romana, è tra gli eventi più attesi dell’anno. Diretti dal visionario coreografo statunitense Moses Pendleton, i Momix, tra le migliori compagnie al mondo, tornano in Italia in uno show in cui la fantasia è protagonista indiscussa. Leggerezza e spensieratezza sono le chiavi per entrare in questo universo suggestivo e surreale.

Il 2023 segna il 50mo anniversario del più assurdo, iconico, stravagante e gloriosamente folle musical di tutti i tempi: ‘Rocky Horror Show’ (dal 21 novembre). Realizzato in collaborazione con l’Accademia Filarmonica Romana e LSD Edizioni lo show si riconferma tra i successi più conclamati del panorama internazionale. Una band dal vivo accompagnerà ‘Greg’ Gregori nel ruolo del narratore. Le Cirque World’s Top Performers, che vanta i migliori artisti del circo contemporaneo, incanterà il pubblico con incredibili performance e acrobazie: ‘TILT’ (dal 29 novembre) è un family show unico con un cast capace di spingersi al di là dei propri limiti, che promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso!

Il Balletto di Roma, in collaborazione con l’Accademia Filarmonica Romana, porta sul palco l’intramontabile ‘Lo Schiaccianoci’ (dal 7 dicembre) su musiche di P. I. Cajkovskij, nell’originale rilettura in chiave moderna di Massimiliano Volpini. Un appuntamento natalizio a cui non mancare. Nelle vesti della ‘Fata Confetto’ Carola Puddu. A Natale, Maurizio Battista diventa protagonista assoluto con ‘Caro Babbo Natale ti scrivo…’. Il campione d’incassi, con il suo sguardo disilluso sulla realtà, suscita sempre risate irresistibili e momenti di profonda emozione (dal 19 dicembre). ‘Cenerentola’ è la favola per eccellenza dove l’amore è un sentimento autentico. Il regista e coreografo Luciano Cannito, in collaborazione con l’Accademia Filarmonica Romana, ha realizzato una coreografia che rispetta la struttura narrativa del compositore russo Sergej Prokofiev. 26 ballerini del Roma City Ballet Company e due étoile internazionali daranno vita a questa storia senza tempo (dal 18 gennaio).

A seguire una settimana interamente dedicata alla celeberrima band dei Pink Floyd. Un evento unico che vedrà i Pink Floyd Legend cimentarsi in un’impresa mai realizzata: suoneranno ogni sera un album diverso dello storico gruppo Special guest Harry Waters, musicista dei grandi tour (oltre che figlio) di Roger Waters, che si unirà ai Legend per il concerto di The Final Cut.(dal 23 gennaio). Torna in programmazione ‘Pippi Calzelunghe’, la favola di Astrid Lindgren, in versione musical nata da un’idea di Gigi Proietti (dal 30 gennaio). L’imperdibile commedia musicale dedicata alla ragazzina ribelle che ha allietato l’infanzia di generazioni di bambini e bambine, porterà a teatro intere famiglie.

Imprevedibile e irriverente è l’attesa comicità di Angelo Pintus che riempie i teatri di tutta Italia, raccogliendo un sold-out dopo l’altro. Nessuna anticipazione per il suo nuovo ‘Una brutta persona’ (dal 15 febbraio) solo una raccomandazione: non bisogna perderlo! La stagione prosegue con Open (dal 27 febbraio), scritto dal coreografo Daniel Ezralow insieme a sua moglie Arabella Holzbog, con un cast composto anche da ballerini dell’edizione 2022 di Amici. Uno spettacolo – realizzato in collaborazione con l’Accademia Filarmonica Romana che bilancia e intreccia agilmente una varietà di stili di danza e li fonde con suggestive proiezioni.

È sempre un evento ascoltare Vittorio Sgarbi catturare magistralmente gli spettatori con la sua prosa elegante, trasportandoli attraverso la storia dell’arte Italiana. Con “Canova, tra innocenza e peccato”, il soggetto della dialettica e della narrazione è Antonio Canova, insieme alle sue grandiose opere (dall’8 marzo). Con “Semo o nun semo” (dal 12 marzo), spettacolo creato dal Premio Oscar Nicola Piovani che porta in scena la canzone e la musica della tradizione romana declinata in stornelli, serenate e saltarelli, per restituire quanto possibile il colore e il profumo originali delle radici dialettali romane; in collaborazione con l’Accademia Filarmonica Romana.La favola senza tempo di Peter Pan vola al Teatro Olimpico per “Neverland, l’Isola che non c’è”, uno show musicale tra danza, canto, acrobazie ed effetti speciali con le coreografie firmate da Tinna Hoffmann, amata ballerina di “Ballando con le stelle” (dal 27 marzo).

La pièce “Le verdi colline dell’Africa”, scritta, diretta e interpretata da Sabina Guzzanti in scena insieme a Giorgio Tirabassi, pone il pubblico al centro di un gioco provocatorio e divertente sul ruolo dell’attore (dal 16 aprile). “Coppia aperta quasi spalancata”, scritta dagli indimenticabili Dario Fo e Franca Rame, racconta la tragicomica storia di due coniugi le analizzando ed esaltando le differenze tra psicologia maschile e femminile. Protagonista, l’eclettica Chiara Francini (dal 22 aprile). Non mancherà poi l’appuntamento con il grande illusionismo a teatro: “Incanti”, diretto da Andrea Rizzolini. insieme a lui, sul palco, sei tra i più premiati giovani talenti italiani. Un raffinato, originale e moderno spettacolo di illusionismo per tutta la famiglia, che vi lascerà letteralmente incantati. (dal 2 maggio).

L’irresistibile e sensazionale esperienza Stomp, in collaborazione con l’Accademia Filarmonica Romana e Lsd edizioni, diventata ormai un cult internazionale, crea una combinazione perfetta tra danza e percussioni grazie a otto formidabili ballerini-acrobati-percussionisti, capaci di trasformare qualsiasi oggetto d’uso quotidiano in uno strumento musicale (dal 7 maggio).

Chiude la stagione ‘NoGravity. Dall’Inferno al Paradiso’ (dal 14 maggio), un omaggio al Sommo Poeta attraverso il linguaggio della danza. Una creazione di Emiliano Pellisari, messa in scena dai ballerini e acrobati della NoGravity Dance Company, che si propone di rappresentare il viaggio immateriale delle anime dagli inferi all’etere.