Teatro Binario 7: spettacoli a Milano

Al teatro Binario 7 si svolgono due appuntamenti per adulti e famiglie. La Compagnia Teatro Binario 7 presenta “Il mondo nuovo”, secondo capitolo della “Trilogia della distopia”, tratto dal romanzo di Aldous Huxley, con regia e drammaturgia di Corrado Accordino. Lo spettacolo, che andrà in scena alle 21 da venerdì a sabato, esplora temi come memoria, identità, sessualità e libertà in un mondo di pura immaginazione e allegria.

Secondo Corrado Accordino, rappresentare “Il Mondo Nuovo” di Huxley è una sfida artistica necessaria, in quanto il romanzo affronta temi fondamentali della vita moderna come procreazione in vitro, libertà sessuale, droghe di stato, gerarchie sociali e felicità indotta dal consumismo. Lo spettacolo vuole essere un’azione artistica, etica e politica che invita il pubblico a riflettere sulla manipolazione mediatica e consumistica e sull’omologazione dei pensieri.

Domenica alle 16, nel contesto di “Teatro + Tempo Famiglie”, andrà in scena “Babbo Natale e la notte dei regali”, uno spettacolo liberamente ispirato a “Quella volta che Babbo Natale non si svegliò in tempo” di Thomas Matthaeus Muller. La storia segue due fratellini che non riescono a dormire la vigilia di Natale e Babbo Natale che arriva in ritardo senza regali. Lo spettacolo dura 55 minuti ed è consigliato per bambini a partire dai 4 anni. Al termine sarà possibile partecipare a una merenda a sostegno dei progetti della Rete TikiTaka – Equiliberi di essere.