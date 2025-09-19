Teatro Bellini: Morte accidentale di un anarchico a Napoli

Dal 26 settembre al 12 ottobre, il Teatro Bellini ospita “Morte accidentale di un anarchico”, una delle opere più note di Dario Fo e Franca Rame, diretta da Antonio Latella. Tra gli attori protagonisti ci sono Daniele Russo, Caterina Carpio, Francesco Manetti, Edoardo Sorgente ed Emanuele Turetta, con la scenografia di Giuseppe Stellato e i costumi realizzati presso il Laboratorio di Sartoria del Piccolo Teatro di Milano.

La commedia trae ispirazione da un evento del passato: un emigrante italiano si sarebbe lanciato da una finestra della polizia di New York. L’azione si svolge in una questura, dove il commissario Bertozzo deve confrontarsi con un individuo che riesce a spacciarsi per diverse persone. Il titolo dell’opera fa riferimento alla morte dell’anarchico Giuseppe Pinelli, caduto da una finestra nella questura di Milano, evento che ha segnato un momento controverso della storia italiana postbellica, collegato alla strage di Piazza Fontana.

Attraverso la sua opera, Dario Fo analizza non solo il caso specifico di Pinelli, ma anche un periodo storico complesso e ancora difficile da interpretare, affrontando temi di giustizia e verità.

Gli orari degli spettacoli sono: feriali alle 20:45, sabato alle 19:00, domenica alle 18:00 e mercoledì alle 17:30. Per quanto riguarda i prezzi, variano a seconda del giorno e del settore. Gli studenti e i giovani sotto i 29 anni possono usufruire di tariffe ridotte per tutte le repliche.