21.3 C
Roma
venerdì – 19 Settembre 2025
Attualità

Teatro Bellini: Morte accidentale di un anarchico a Napoli

Da StraNotizie
Teatro Bellini: Morte accidentale di un anarchico a Napoli

Dal 26 settembre al 12 ottobre, il Teatro Bellini ospita “Morte accidentale di un anarchico”, una delle opere più note di Dario Fo e Franca Rame, diretta da Antonio Latella. Tra gli attori protagonisti ci sono Daniele Russo, Caterina Carpio, Francesco Manetti, Edoardo Sorgente ed Emanuele Turetta, con la scenografia di Giuseppe Stellato e i costumi realizzati presso il Laboratorio di Sartoria del Piccolo Teatro di Milano.

La commedia trae ispirazione da un evento del passato: un emigrante italiano si sarebbe lanciato da una finestra della polizia di New York. L’azione si svolge in una questura, dove il commissario Bertozzo deve confrontarsi con un individuo che riesce a spacciarsi per diverse persone. Il titolo dell’opera fa riferimento alla morte dell’anarchico Giuseppe Pinelli, caduto da una finestra nella questura di Milano, evento che ha segnato un momento controverso della storia italiana postbellica, collegato alla strage di Piazza Fontana.

Attraverso la sua opera, Dario Fo analizza non solo il caso specifico di Pinelli, ma anche un periodo storico complesso e ancora difficile da interpretare, affrontando temi di giustizia e verità.

Gli orari degli spettacoli sono: feriali alle 20:45, sabato alle 19:00, domenica alle 18:00 e mercoledì alle 17:30. Per quanto riguarda i prezzi, variano a seconda del giorno e del settore. Gli studenti e i giovani sotto i 29 anni possono usufruire di tariffe ridotte per tutte le repliche.

Articolo precedente
Tar dell’Umbria accoglie ricorso per assenze scolastiche
Articolo successivo
Star del tennis sul red carpet della Laver Cup a San Francisco
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.