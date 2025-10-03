Teatro Arcobaleno: nuovi classici in scena a Roma

Il Teatro Arcobaleno di Roma ha presentato la Stagione 2025-26, caratterizzata da un mix di grandi classici e opere contemporanee. Il direttore artistico Vincenzo Zingaro ha dichiarato che la programmazione mira a coniugare cultura e divertimento, includendo nomi di rilievo nel panorama teatrale.

La Stagione si apre con “Oreste”, in scena dal 22 al 26 ottobre, una tragedia di Euripide che esplora il divino e l’animo umano. Seguirà “Signorina Giulia” di Strindberg dal 7 al 16 novembre, che affronta i conflitti di classe e di genere. Dal 21 novembre al 7 dicembre sarà presentato “Satyricon” di Petronio, un affresco della Roma imperiale.

A dicembre, potremo rivedere “Mandragola” di Machiavelli, dal 12 al 21, una commedia che satirizza la corruzione sociale, e per Capodanno “C’era una volta il night”, un omaggio ai night italiani degli anni ’50 e ’60, in scena dal 27 dicembre al 4 gennaio.

Gennaio vedrà in cartellone “Il vecchio e il mare” di Hemingway dal 22 al 25 e “L’uomo, la bestia e la virtù” di Pirandello dal 30 gennaio al 15 febbraio. A febbraio, la tragedia “Elena” di Euripide sarà presentata dal 19 febbraio al 1 marzo, mentre a marzo il comico “Truculentus” di Plauto, reinterpretato da Vincenzo Zingaro, sarà in scena dal 6 al 29.

Aprile chiuderà con “Il pomo della discordia”, dal 9 al 12, e “L’infinito Giacomo” dal 16 al 19, che esplora il mondo di Leopardi. Infine, “Il Misantropo” di Molière, dal 8 al 17 maggio, segnerà la conclusione della stagione, affrontando le contraddizioni umane.

Sarà inoltre disponibile la sezione Arcobaleno Family, dedicata ai bambini, e una serie di concerti nella sezione Arcobaleno in Musica.