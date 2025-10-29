Teatro amatoriale a Curtarolo: rassegna emozionante in scena

L’associazione teatrale Tacaboton, con il supporto del Comune di Curtarolo, presenta la seconda edizione della rassegna Il Forum del teatro. Questo evento celebra il teatro amatoriale e si svolgerà presso la Sala Forum di Via Kennedy 10, con inizio alle ore 21.

La rassegna prevede spettacoli mensili fino a dicembre e promette comicità e grandi interpretazioni. Si parte il 25 ottobre con il Teatro in Musica dei Lunaspina, che porteranno in scena Asa che tea conta, scritto e diretto da Nicola Pegoraro. Il 29 novembre, il Teatro in costume sarà protagonista con la Compagnia delle donne, che presenterà Ride ben chi ride ultimo di Sara Vettorello. A dicembre, il 6, il pubblico potrà assistere al teatro brillante con il classico Se devi dire una bugia dilla grossa di Ray Cooney, portato dal Teatro Roncade. La rassegna terminerà il 13 dicembre con il nuovo lavoro dei Tacaboton, Amore e batticore.

Ogni spettacolo sarà preceduto da “Prova d’attore”, una serie di monologhi interpretati da Beatrice Levorato, Cristina Altieri, Stefano Carroccia e Renza Pasqualin. Questi momenti unici promettono di emozionare e intrattenere il pubblico prima di ogni pièce.

L’ingresso è gratuito, ma è richiesta un’offerta responsabile. L’intero ricavato, al netto delle spese organizzative, sarà devoluto a Uildm, Aisla e Telethon, che sono i partner dell’iniziativa.