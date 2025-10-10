Teatro a Tempio Pausania: una stagione da non perdere

La stagione teatrale di Tempio Pausania, organizzata dal CeDAC, presenta un cartellone variegato che unisce nuove opere teatrali, coreografie originali, musica e circo contemporaneo. La direttrice artistica Valeria Ciabattoni sottolinea l’intento di attrarre un pubblico ampio e diversificato con nomi di rilievo.

Da novembre a maggio, il Teatro del Carmine ospiterà undici spettacoli. Tra questi, spicca il balletto “Coppelia”, che narra la storia di una bambola meccanica, messo in scena dal Balletto di Roma con coreografia di Caterina Mochi Sismondi. Lella Costa sarà protagonista di “La Fata”, un monologo affascinante su un personaggio femminile di “Le avventure di Pinocchio”. Stefano Fresi reciterà in “Diogene”, scritto e diretto da Giacomo Battiato, che racconta la storia di un attore, Nemesio Rea, costretto a vivere in una botte dopo una lite con la moglie.

Il cartellone include anche “Sissi l’Imperatrice”, con Federica Luna Vincenti nel ruolo di Elisabetta di Baviera e Ottavia Piccolo in “Matteotti – Anatomia di un fascismo”, di Stefano Massini, accompagnato da musiche dell’Orchestra Multietnica di Arezzo. Non mancheranno “Storie spagnole del Siglo de Oro”, un recital di Alberto Sanna e Dolci Accenti, e “L’uomo dei sogni” di Giampiero Rappa, che affronta tematiche oniriche.

Inoltre, “Nives – Una telefonata lunga una vita” è un progetto teatrale tratto dal romanzo di Sacha Naspini, mentre “Sogno di una notte di mezza estate” è una reinterpretazione della commedia di Shakespeare, con coreografie di Davide Bombana. Infine, “Le Nostre Donne” di Eric Assous vedrà la partecipazione di Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri.