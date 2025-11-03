Teatro a Spoleto: Seconda classe indaga sulla ricchezza

La Stagione 25/26 di Spoleto continua il 5 novembre alle 20.45 con “Seconda classe”, il nuovo spettacolo di Controcanto Collettivo, una compagnia teatrale romana fondata nel 2011 da Clara Sancricca. Nel corso degli anni, questa compagnia ha saputo conquistare il panorama teatrale italiano con narrazioni originali e profonde sull’umanità, utilizzando un linguaggio essenziale e raffinato.

“Seconda classe”, prodotto dal Teatro Stabile dell’Umbria, esplora il tema della ricchezza, del lusso e della sua esclusività. Sul palco si esibiscono Federico Cianciaruso, Riccardo Finocchio, Martina Giovanetti, Andrea Mammarella, Emanuele Pilonero e Clara Sancricca, quest’ultima anche regista dello spettacolo.

Il dramma si interroga sul paradosso della disuguaglianza economica, evidenziando come alcuni abbiano molto e altri, pochissimo o nulla. Questa realtà è talmente radicata nella nostra vita che ci sorprende pensare a una sua possibile scomparsa. La storia ha spesso tentato di sradicare l’ingiustizia, ma, in molti casi, si è preferito convivere con essa, cercando semmai di trarne vantaggio, ciascuno secondo le proprie possibilità.

In questo contesto, il valore di un bene non dipende solo dalle sue caratteristiche ma anche dal fatto che rimanga riservato a pochi. L’allargamento dell’accesso a tali beni può far sì che questi perdano il loro fascino esclusivo. In definitiva, il privilegio deve rimanere “esclusivo” per conservare il suo significato, evidenziando come la prima classe dipenda dalla seconda per definire la propria ricchezza, che spesso è intimamente legata alla consapevolezza che altri ne abbiano di meno.