Teatro a Roma per crescere insieme

Il Teatro Biblioteca Quarticciolo apre le sue porte a “Il principe dei sogni belli”, testo di Tobia Rossi, dal 28 al 30 novembre. Lo spettacolo, interpretato da Noemi Francesca, Riccardo Festa e con Joshi nel ruolo di Bruno, è una favola contemporanea che intreccia desiderio, paura, crescita e responsabilità.

L’assessore alle Periferie Pino Battaglia afferma che portare uno spettacolo come “Il principe dei sogni belli” al Quarticciolo significa ribadire che la cultura è un diritto di tutti e soprattutto un ponte tra persone, generazioni e storie. La periferia è viva e pronta a mettersi in gioco, e iniziative come questa ricordano l’importanza di abitare gli spazi insieme, condividere riflessioni e ritrovarsi come comunità attiva e sensibile. Il teatro, in questo contesto, non è solo spettacolo, ma un modo per crescere insieme.

Domenica 30 novembre, al termine della replica, è previsto un incontro con la compagnia moderato da Laura Palmieri, nell’ambito del progetto Staffetta critica.