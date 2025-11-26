13 C
Roma
mercoledì – 26 Novembre 2025
Spettacolo

Teatro a Roma per crescere insieme

Da stranotizie
Teatro a Roma per crescere insieme

Il Teatro Biblioteca Quarticciolo apre le sue porte a “Il principe dei sogni belli”, testo di Tobia Rossi, dal 28 al 30 novembre. Lo spettacolo, interpretato da Noemi Francesca, Riccardo Festa e con Joshi nel ruolo di Bruno, è una favola contemporanea che intreccia desiderio, paura, crescita e responsabilità.

L’assessore alle Periferie Pino Battaglia afferma che portare uno spettacolo come “Il principe dei sogni belli” al Quarticciolo significa ribadire che la cultura è un diritto di tutti e soprattutto un ponte tra persone, generazioni e storie. La periferia è viva e pronta a mettersi in gioco, e iniziative come questa ricordano l’importanza di abitare gli spazi insieme, condividere riflessioni e ritrovarsi come comunità attiva e sensibile. Il teatro, in questo contesto, non è solo spettacolo, ma un modo per crescere insieme.

Domenica 30 novembre, al termine della replica, è previsto un incontro con la compagnia moderato da Laura Palmieri, nell’ambito del progetto Staffetta critica.

Articolo precedente
Tecnologia per un Ringraziamento sicuro in America
Articolo successivo
Farmaci anti-obesità: effetti negativi negli USA
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.