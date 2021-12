In scena dal 21 dicembre al 6 gennaio 2022 negli spazi dell’Off Off Theatre di Roma ‘Abolite gli armadi, gli amanti non esistono più’ di Maurizio Costanzo, regia di Pino Strabioli con Sveva Tedeschi, Veronica Rega, Luca Ferrini, Alberto Melone, David Nenci.

“Nel 1973, o giù di lì, insieme a Marcello Marchesi, per la regìa di Garinei e Giovannini, scrissi ‘Cielo mio marito!’, l’antica storia del tradimento – ha ricordato Maurizio Costanzo- A distanza di 47 anni ho cercato di fotografare la situazione attuale. Mi sono reso conto che gli armadi a muro non servono più perché apparentemente gli amanti sono finiti. Ma poi, ho anche pensato che ci sono dei nuovi armadi a muro – ha aggiunto – I cellulari. Se vi riesce. Buon divertimento!”.