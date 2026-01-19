11.6 C
Da stranotizie
Teatro a Pinerolo per aiutare le famiglie fragili

Il 31 gennaio al Teatro Incontro di Pinerolo andrà in scena la commedia “Una sTRana famiglia”, scritta e diretta da Andrea Nisi e interpretata dalla compagnia “Attori per Caso”. La commedia affronta con ironia il tema del coming out e dell’accettazione familiare attraverso una girandola di equivoci e dialoghi pungenti.

L’evento non è solo un’occasione di intrattenimento, ma una fondamentale iniziativa di raccolta fondi: l’intero ricavato sarà devoluto al Progetto Protezione Famiglie Fragili del Distretto Pinerolese. Questo progetto offre supporto concreto ai nuclei familiari colpiti dalla malattia oncologica.

Per partecipare allo spettacolo, è possibile acquistare biglietti al prezzo di 12 euro per gli adulti e 5 euro per i ragazzi tra i 6 e i 14 anni. La prenotazione è obbligatoria con pagamento anticipato via contanti o Satispay. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero di telefono 345 937 2108 o inviare un’email a [email protected].

Paradex torna indietro
