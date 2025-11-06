Teatro a Milano: Caroline Pagani tra femminile e ironia

Il teatro di Caroline Pagani esplora il femminile attraverso una lente seduttiva, letteraria e politica. Questo weekend, al Teatro Gerolamo, si potranno vedere due dei suoi lavori: “Mobbing Dick”, in scena sabato alle 20, e “Luxuriàs”, domenica alle 16. Queste performance offrono l’opportunità di conoscere un’attrice che si distingue per il suo approccio unico e spesso solitario.

Caroline ha recentemente vinto la Targa Tenco per un album dedicato a suo fratello Herbert, cantautore e artista poliedrico scomparso prematuramente, con una copertina dal forte impatto visivo. Il legame con il fratello si riflette anche nel suo lavoro teatrale, sebbene la proposta al Gerolamo presenti tematiche nettamente diverse.

“Mobbing Dick” è un monologo che affronta il mondo dello spettacolo, mettendo in luce le dinamiche sessiste e patriarcali che influenzano la vita delle artiste. La protagonista, durante un provino, si confronta con un regista il cui interesse sembra limitarsi al corpo delle donne, piuttosto che al loro talento. Nonostante il tono ironico e divertito, il tema affrontato resta di grande rilevanza e senza sconti.

Nelle note dello spettacolo, Pagani descrive come alla cornice dell’audizione si sovrapponga un piano di realtà, creando un viaggio nell’Eros attraverso figure femminili delle opere di Shakespeare. Il lavoro di Caroline Pagani invita quindi a una riflessione profonda sulle sfide e le complessità del femminile nel contesto contemporaneo.