10.2 C
Roma
giovedì – 6 Novembre 2025
Spettacolo

Teatro a Milano: Caroline Pagani tra femminile e ironia

Da stranotizie
Teatro a Milano: Caroline Pagani tra femminile e ironia

Il teatro di Caroline Pagani esplora il femminile attraverso una lente seduttiva, letteraria e politica. Questo weekend, al Teatro Gerolamo, si potranno vedere due dei suoi lavori: “Mobbing Dick”, in scena sabato alle 20, e “Luxuriàs”, domenica alle 16. Queste performance offrono l’opportunità di conoscere un’attrice che si distingue per il suo approccio unico e spesso solitario.

Caroline ha recentemente vinto la Targa Tenco per un album dedicato a suo fratello Herbert, cantautore e artista poliedrico scomparso prematuramente, con una copertina dal forte impatto visivo. Il legame con il fratello si riflette anche nel suo lavoro teatrale, sebbene la proposta al Gerolamo presenti tematiche nettamente diverse.

“Mobbing Dick” è un monologo che affronta il mondo dello spettacolo, mettendo in luce le dinamiche sessiste e patriarcali che influenzano la vita delle artiste. La protagonista, durante un provino, si confronta con un regista il cui interesse sembra limitarsi al corpo delle donne, piuttosto che al loro talento. Nonostante il tono ironico e divertito, il tema affrontato resta di grande rilevanza e senza sconti.

Nelle note dello spettacolo, Pagani descrive come alla cornice dell’audizione si sovrapponga un piano di realtà, creando un viaggio nell’Eros attraverso figure femminili delle opere di Shakespeare. Il lavoro di Caroline Pagani invita quindi a una riflessione profonda sulle sfide e le complessità del femminile nel contesto contemporaneo.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
San Marino accoglie il Tour Music Fest europeo 2023
Articolo successivo
Prevenzione del Diabete a Castel Bolognese: Iniziativa Lions Club
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.