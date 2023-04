Teatro, a Londra l'omaggio a Dario Fo di Simon d'Aquino Allder

Dal 18 aprile in cartellone nello storico Barons Court Theatre, nel quartiere di West Kensington, ‘Trumpets and Raspberries’ diretto da Gerrie Skeens

Sarà un giovane attore italo inglese Simon d’Aquino Allder tra i protagonisti a Londra (dal 18 aprile), nello storico Barons Court Theatre nel quartiere londinese di West Kensington, dell’esilerante commedia firmata da Dario Fo e Franca Rame ‘Trumpets and Raspberries’, dall’originale ‘Trombette e pernacchie (niente clacson, siamo inglesi)’ in cartellone fino al 6 maggio. La regia è di Gerrie Skeens.

Una satira politica, scritta nel 1981, durante la drammatica stagione degli Anni di Piombo, in cui Fo stesso interpretava la parte dell’Avvocato Agnelli, rapito da non si sa quale organizzazione terroristica. “Nello spettacolo di fine corso alla Court Theatre Training Company di Londra, dove mi sono diplomato alcuni anni fa, avevo recitato in inglese un monologo tratto dal ‘Giuoco delle parti’ di Pirandello – anticipa il giovane attore italo inglese- Ho sempre desiderato portare sulle scene inglesi un autore italiano. E’ oggi per me è fonte di gioia e motivo di orgoglio, avere la possibilità di recitare in una commedia di Dario Fo qui a Londra”.

“Un autore conosciutissimo, amato e molto rappresentato nella capitale inglese, non ultimo, fino a poche settimana fa era in cartellone al Lyric Theatre di Hammersmith ‘Morte accidentale di un anarchico’, la pièce ambientata in una police-station inglese anziché nella Questura di Milano, con i celebri ‘bobby’ al posto degli agenti italiani. Uno stile quello di Dario Fo legato alla ‘Commedia dell’arte’- conclude Simon d’Aquino Allder – così lontano dalla composta recitazione scespiriana, eppure amato e ricercato ancor oggi a distanza di anni”.