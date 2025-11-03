18.1 C
Roma
lunedì – 3 Novembre 2025
Spettacolo

Teatro a Casalborgone: Al via la stagione OFF del San Carlo

Da stranotizie
Teatro a Casalborgone: Al via la stagione OFF del San Carlo

Ha preso il via la stagione teatrale OFF presso il teatro San Carlo di piazza Carlo Bruna a Casalborgone, grazie al patrocinio del Comune. L’8 novembre, alle 21, la compagnia “I Venditori di Anime” porterà in scena “L’assassino misterioso”, con ingresso gratuito.

La trama si sviluppa in un castello nella campagna inglese, dove una vecchia contessa è al centro di un intrigo legato alla sua eredità. Tra i potenziali eredi si verifica un omicidio, e un investigatore astuto si impegna a risolvere il mistero, tipico delle storie gialle. Tuttavia, come spesso accade nelle commedie, gli eventi prendono una piega inaspettata. Gli attori, spinti dal capocomico, si trovano a fronteggiare un copione che evolve, dando vita a una serie di imprevisti e improvvisazioni che trasformano la storia in una divertente commedia degli equivoci.

Per la stagione off del teatro, il 23 novembre, alle 18, i Buffoni di Corte si esibiranno con “Il Passo a due sulle note di Shallow”, in collaborazione con l’Associazione Culturale La Gallina. Inoltre, a dicembre è previsto un concerto gospel.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Innovazione e Tradizione nella Nautica Italiana al Salone
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.