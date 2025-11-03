Teatro a Casalborgone: Al via la stagione OFF del San Carlo

Ha preso il via la stagione teatrale OFF presso il teatro San Carlo di piazza Carlo Bruna a Casalborgone, grazie al patrocinio del Comune. L’8 novembre, alle 21, la compagnia “I Venditori di Anime” porterà in scena “L’assassino misterioso”, con ingresso gratuito.

La trama si sviluppa in un castello nella campagna inglese, dove una vecchia contessa è al centro di un intrigo legato alla sua eredità. Tra i potenziali eredi si verifica un omicidio, e un investigatore astuto si impegna a risolvere il mistero, tipico delle storie gialle. Tuttavia, come spesso accade nelle commedie, gli eventi prendono una piega inaspettata. Gli attori, spinti dal capocomico, si trovano a fronteggiare un copione che evolve, dando vita a una serie di imprevisti e improvvisazioni che trasformano la storia in una divertente commedia degli equivoci.

Per la stagione off del teatro, il 23 novembre, alle 18, i Buffoni di Corte si esibiranno con “Il Passo a due sulle note di Shallow”, in collaborazione con l’Associazione Culturale La Gallina. Inoltre, a dicembre è previsto un concerto gospel.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.