Teatridimare 2025: Festival di Cultura e Impegno Civile

Dal domani fino a sabato, l’Orto Giardino Mariposa de Cardu di Quartucciu ospiterà la 25esima edizione di Teatridimare, il festival storico della compagnia Càjka, quest’anno intitolato «TerrAmare 2025 – Un palcoscenico nel Blu». L’evento si propone di unire spettacoli, incontri e performance all’insegna del teatro, della memoria e dell’impegno civile, in onore di Francesco Origo, attore e regista venuto a mancare nel 2022.

La rassegna prenderà il via domani alle 19.30 con «Dialoghi su Francesco Origo e il suo sogno su vela», un omaggio alla figura del fondatore, con Alessandro Berti e Francesco Piras che dialogheranno insieme al giornalista Massimo Moi.

Il venerdì 20 giugno, alle 20.30, andrà in scena «Negri senza memoria» di Alessandro Berti, un monologo che esplora il complesso rapporto tra italiani e afroamericani, affrontando temi di storia e identità collettiva.

Sabato 21 giugno, la chiusura sarà caratterizzata da un evento insolito con Ivan Fantini, la cui performance «Sagra per F – Prendete quel che volete, mettete quel che potete» mescola cucina e poesia, trasformando il cibo di recupero in un gesto artistico e politico. La serata aprirà con la proiezione del film «Cosa c’è di strano in tutto questo?» di Mauro Bartoli, seguita da due cortometraggi. A conclusione, si svolgerà una performance gastronomico-letteraria accompagnata dalla musica della Banda Sbandati.

Fonte: www.kalaritanamedia.it