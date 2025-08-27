TeamVolley Cossatese si prepara alla stagione B2 femminile

È iniziata ufficialmente la stagione del TeamVolley. La squadra si è radunata a Lessona con la rosa completa, pronta per l’esordio in campionato.

Il TeamVolley, dopo aver conquistato un ottimo quinto posto nella passata stagione, parteciperà per il quarto anno consecutivo al campionato nazionale di Serie B2. Quest’anno è guidato dal nuovo allenatore Alessio Bellagotti, tornato dopo diverse esperienze in Piemonte, coadiuvato dal preparatore atletico Christian Tatone. Bellagotti ha condiviso che è fondamentale mantenere un’atmosfera positiva e ha apprezzato il buon livello di coesione del gruppo, che ha già effettuato attività di team-building.

Il coach ha sottolineato la necessità di migliorare le prestazioni nelle partite in trasferta e di sviluppare una chimica ideale. Ha evidenziato l’importanza di adattarsi alla sua filosofia di gioco, che prevede l’uso attivo delle centrali in contrattacco. Il nuovo girone si presenta competitivo, con un livello medio superiore rispetto all’anno scorso, il che richiederà un impegno costante per mantenere le posizioni di vertice.

La squadra ha in programma incontri di preparazione che inizieranno la settimana successiva, con amichevoli contro L’Alba Volley, Cigliano e Agil Trecate, e parteciperà al “Torneo dei 60 anni” a Rivarolo Canavese, affrontando squadre locali. L’inizio del campionato è fissato per l’11 ottobre con una partita in trasferta contro il Canelli.

Il roster per la stagione include Marta Caimi e Benedetta Daffara come palleggiatrici, e l’unico nuovo innesto è Martina Bordignon, proveniente dalla Serie A. Rispetto alla scorsa stagione, sono state promosse in prima squadra Alessia Cavaliere e Virginia Sola.