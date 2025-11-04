TeamItaly conquista oro all’European Cybersecurity Challenge in Polonia

La squadra nazionale TeamItaly ha vinto la medaglia d’oro per la sicurezza informatica all’European Cybersecurity Challenge, battendo Danimarca e Germania in finale. Questa importante competizione, dedicata all’hacking etico e organizzata dall’ENISA, si è svolta a Varsavia.

La squadra italiana, guidata da Lorenzo Leonardini, studente del dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa, è composta da dieci talenti giovani di età compresa tra 14 e 25 anni. L’obiettivo della gara è scoprire e valorizzare i giovani esperti di sicurezza informatica, creando opportunità di networking con università e aziende del settore.

Durante la competizione, le squadre hanno affrontato prove come il Capture the Flag e la sfida d’attacco e difesa, che testano sia le competenze tecniche sia la capacità di lavorare in squadra. Lorenzo Leonardini ha commentato l’importanza dell’organizzazione del team, sottolineando che, nonostante l’alta preparazione dei membri, è fondamentale coordinarsi per massimizzare il punteggio durante le sfide. Ha evidenziato come la squadra, con esperienze consolidate, sia riuscita a suddividere il lavoro in modo efficiente, soprattutto nella giornata iniziale, che richiedeva particolare attenzione.

Lorenzo ha anche condiviso la sua esperienza alla competizione, affermando che il valore più grande risiede nelle connessioni con giovani di tutta Europa e del mondo, accomunati dalla passione per la cybersecurity. La comunità è caratterizzata da un forte spirito di condivisione e collaborazione.

Alla competizione hanno preso parte 40 squadre provenienti da Stati membri dell’Unione Europea e dai Paesi dell’Associazione europea di libero scambio, oltre a cinque squadre internazionali ospiti.

