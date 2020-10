Non disperdere i progressi fatti

Occhi puntati sul polmone e non per colpa del Covid. Perché anche se quest’organo vitale è spesso tirato in ballo quando si parla di complicanze respiratorie legate all’infezione Sars-Cov-2 non bisogna dimenticare che è anche bersaglio di malattia tumorale e che negli ultimi mesi, proprio a causa del Coronavirus, la prevenzione e la cura delle neoplasie è stata spesso trascurata. L’impatto che l’epidemia Covid-19 ha avuto sui pazienti oncologici è stato al centro del convegno “iCube – Comunicare il valore dell’innovazione nella cura del tumore al polmone”, organizzato da Edra in collaborazione con AstraZeneca.

A preoccupare gli esperti è il rischio che i benefici ottenuti in questi anni in termini di sopravvivenza per il tumore al polmone vada perso a causa del ritardo diagnostico e terapeutico accumulato in questi mesi di pandemia. Un boomerang che nessuno vorrebbe vedere anche alla luce della disponibilità di farmaci innovativi quali le immunoterapie che hanno contribuito a migliorare significativamente l’aspettativa di vita dei pazienti e che presuppongono la collaborazione multidisciplinare tra vari professionisti per assicurare una corretta diagnosi e stadiazione, la continuità di trattamento e il follow up.

Il tumore del polmone non a piccole cellule localmente avanzato

Questi aspetti sono particolarmente importanti nel tumore del polmone non a piccole cellule localmente avanzato in cui la sinergia tra chemioterapia e radioterapia e l’immunoterapia si sono dimostrate fondamentali per aumentare la sopravvivenza dei pazienti. “Lo stadio III del carcinoma polmonare non a piccole cellule è un setting complesso, il cui trattamento non può prescindere dal coinvolgimento di un team multidisciplinare per l’adeguata identificazione e la corretta gestione dei pazienti affetti da questa malattia”, spiega Massimo Di Maio, segretario Nazionale Aiom e direttore dell’Oncologia dell’Ospedale Mauriziano di Torino.

Sopravvivenza in aumento

In passato solo il 15-30% dei pazienti con tumore polmonare localmente avanzato e non candidabile a chirurgia sopravviveva a cinque anni e nella maggior parte di questi la malattia progrediva allo stadio metastatico. “Oggi – prosegue Di Maio – i risultati a lungo termine dello studio Pacific, che valutava l’impiego dell’immunoterapico durvalumab dopo il completamento della chemio-radioterapia, dimostrano come a quattro anni il 49,6% dei pazienti trattati con il durvalumab sia ancora vivo (con un miglioramento di oltre 13 punti percentuali rispetto alla sola chemio-radioterapia) e che il 35% non sia andato incontro a progressione. Alla luce di questi dati, si conferma la possibilità di perseguire un intento curativo in questa malattia e l’importanza di garantire anche in questa situazione emergenziale l’accesso alla terapia più opportuna per questi pazienti”.

Farmaci infusionali e Covid

Durante la pandemia si sono registrati ritardi nelle diagnosi che potrebbero determinare nei prossimi mesi un aumento dell’incidenza di casi in fase avanzata e della mortalità. Inoltre, sono stati proprio i pazienti in cura con farmaci infusionali, quali le immunoterapie, che non possono fare a meno di recarsi in ospedale, a subire il peso maggiore di questa difficile situazione. Per questo risulta fondamentale che sia mantenuta una ‘buona organizzazione’ anche nello scenario Covid-19 che possa contribuire all’efficienza dei processi di cura e al miglioramento degli esiti.

Il ruolo della telemedicina

Negli ultimi due secoli l’aspettativa di vita è aumentata del 35% e di conseguenza stiamo già vedendo e sempre più vedremo un aumento di tutte le patologie croniche legate all’età, primo tra tutti i tumori. La pandemia da Covid ha dato una spinta in avanti alla rivoluzione digitale in sanità anche in Italia ed ora si cominciano ad apprezzare tutti i benefici che essa può portare come ha sottolineato nel corso del Webinar Luca Pani, dell’Università di Modena e Reggio Emilia e di Miami, esperto di farmacologia, psichiatria clinica e scienze regolatorie: “La rivoluzione digitale è stata accelerata dal Covid ma non è qualcosa di passaggio legata all’emergenza sanitaria. D’ora in poi farà parte del sistema salute”, ha detto l’esperto ricordando che anche l’Organizzazione mondiale della sanità ha riconosciuto l’importanza dell’integrazione delle tecnologie in ambito sanitario ed ha indicato 10 interventi per la salute globale. “La disponibilità di dati sia qualitativi che quantitativi – ha detto Pani – non ha precedenti nella storia dell’umanità. Ogni giorno vengono prodotti 2,5 quintilioni di byte ed entro il 2020 saranno prodotti 1,7 mega byte a persona al secondo da 200 miliardi di dispositivi connessi”. Dati che potranno cambiare il modo di curarci e di fare prevenzione.