Obiettivo generale:
– Fornire servizi di consulenza comprensivi ai promotori di infrastrutture digitali.
– Assistere nel reperimento e nella distribuzione di finanziamenti da parte della EIB e co-finanziatori per progetti che contribuiscono al Global Gateway della Commissione Europea.
Durata:
– Inizio previsto: ottobre 2025.
– Periodo di attuazione: 48 mesi.
Key Expert: Team Leader – Debt Advisor
Requisiti:
- Laurea in economia, diritto, finanza, ingegneria o ambito pertinente.
- Master rappresenta un vantaggio.
- Fluenza in inglese, orale e scritto.
- Conoscenza del francese considerata un asset.
Esperienza professionale generale:
- 15 anni nel settore finanziario o consulenziale, o in finanza nel settore digitale/telecom.
Esperienza professionale specifica:
- 3 anni di esperienza internazionale, compresa l’Africa sahariana.
- Ultimi 5 anni dedicati a strutturazione di debito (superiore a 20 milioni di EUR), inclusa la preparazione di memorandum informativi, modelli finanziari e strutture di debito.
- 5 anni in una posizione di gestione o leadership.
Se sei interessato a questa opportunità, invia il tuo CV tramite LinkedIn o a [email protected]. Solo i candidati selezionati saranno contattati.
