NTU International A/S sta guidando un consorzio per implementare un progetto finanziato dalla EIB, denominato “Global Gateway private sector digital infrastructure project delivery advisory services”. Siamo alla ricerca di esperti per supportare il team centrale durante l’attuazione di questo progetto.

Obiettivo generale:
– Fornire servizi di consulenza comprensivi ai promotori di infrastrutture digitali.
– Assistere nel reperimento e nella distribuzione di finanziamenti da parte della EIB e co-finanziatori per progetti che contribuiscono al Global Gateway della Commissione Europea.

Durata:
– Inizio previsto: ottobre 2025.
– Periodo di attuazione: 48 mesi.

Key Expert: Team Leader – Debt Advisor

Requisiti:

  • Laurea in economia, diritto, finanza, ingegneria o ambito pertinente.
  • Master rappresenta un vantaggio.
  • Fluenza in inglese, orale e scritto.
  • Conoscenza del francese considerata un asset.

Esperienza professionale generale:

  • 15 anni nel settore finanziario o consulenziale, o in finanza nel settore digitale/telecom.

Esperienza professionale specifica:

  • 3 anni di esperienza internazionale, compresa l’Africa sahariana.
  • Ultimi 5 anni dedicati a strutturazione di debito (superiore a 20 milioni di EUR), inclusa la preparazione di memorandum informativi, modelli finanziari e strutture di debito.
  • 5 anni in una posizione di gestione o leadership.

Se sei interessato a questa opportunità, invia il tuo CV tramite LinkedIn o a [email protected]. Solo i candidati selezionati saranno contattati.


