Team Leader Telemarketing

Eurofirms, multinazionale spagnola specializzata nella ricerca e selezione, cerca per azienda cliente nei pressi di Carpenedolo (BS) un:
TEAM LEADER (M/F)
Posizione
L’azienda, operante nel settore dei prodotti finanziari e con oltre 120 dipendenti, è in fase di crescita e cerca un coordinatore per il contact center. La figura sarà il punto di riferimento per il team e supporterà nelle situazioni critiche.
Responsabilità
- Coordinamento quotidiano del personale e gestione delle attività
- Intervento in situazioni complesse e supporto nella gestione delle obiezioni
- Formazione e affiancamento di neoassunti
- Monitoraggio obiettivi, KPI e stato avanzamento lavori
- Creazione e aggiornamento di script di chiamata e procedure operative
- Interfaccia con il team commerciale e la direzione per allineamenti strategici
Requisiti
- Esperienza in ruoli di coordinamento in contact center
- Capacità di gestione di team numerosi
- Eccellenti doti comunicative e nella gestione delle obiezioni
- Capacità di analisi KPI e reportistica
- Orientamento ai risultati, leadership e problem solving
- Preferibile esperienza nel telemarketing o vendita telefonica
Offriamo
- Inserimento diretto in azienda a tempo indeterminato
- CCNL Commercio, livello e retribuzione commisurati alle competenze
- RAL tra 25.000€ e 40.000€
- Ruolo di responsabilità in un ambiente dinamico
- Opportunità di contribuire attivamente alla crescita e miglioramento dei processi
Luogo di lavoro: limitrofi di Carpenedolo (BS)
Orari: full time 40h settimanali, dal lunedì al venerdì 08:30-12:30/15:00-19:00
Se sei interessato a questa opportunità, invia il tuo curriculum!
