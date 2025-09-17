22.5 C
Lavoro

Team Leader Telemarketing

Offerte di Lavoro

Eurofirms, multinazionale spagnola specializzata nella ricerca e selezione, cerca per azienda cliente nei pressi di Carpenedolo (BS) un:

TEAM LEADER (M/F)

Posizione
L’azienda, operante nel settore dei prodotti finanziari e con oltre 120 dipendenti, è in fase di crescita e cerca un coordinatore per il contact center. La figura sarà il punto di riferimento per il team e supporterà nelle situazioni critiche.

Responsabilità

  • Coordinamento quotidiano del personale e gestione delle attività
  • Intervento in situazioni complesse e supporto nella gestione delle obiezioni
  • Formazione e affiancamento di neoassunti
  • Monitoraggio obiettivi, KPI e stato avanzamento lavori
  • Creazione e aggiornamento di script di chiamata e procedure operative
  • Interfaccia con il team commerciale e la direzione per allineamenti strategici

Requisiti

  • Esperienza in ruoli di coordinamento in contact center
  • Capacità di gestione di team numerosi
  • Eccellenti doti comunicative e nella gestione delle obiezioni
  • Capacità di analisi KPI e reportistica
  • Orientamento ai risultati, leadership e problem solving
  • Preferibile esperienza nel telemarketing o vendita telefonica

Offriamo

  • Inserimento diretto in azienda a tempo indeterminato
  • CCNL Commercio, livello e retribuzione commisurati alle competenze
  • RAL tra 25.000€ e 40.000€
  • Ruolo di responsabilità in un ambiente dinamico
  • Opportunità di contribuire attivamente alla crescita e miglioramento dei processi

Luogo di lavoro: limitrofi di Carpenedolo (BS)
Orari: full time 40h settimanali, dal lunedì al venerdì 08:30-12:30/15:00-19:00

Se sei interessato a questa opportunità, invia il tuo curriculum!


