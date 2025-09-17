Team Leader Telemarketing

Eurofirms, multinazionale spagnola specializzata nella ricerca e selezione, cerca per azienda cliente nei pressi di Carpenedolo (BS) un:

TEAM LEADER (M/F)

Posizione

L’azienda, operante nel settore dei prodotti finanziari e con oltre 120 dipendenti, è in fase di crescita e cerca un coordinatore per il contact center. La figura sarà il punto di riferimento per il team e supporterà nelle situazioni critiche.

Responsabilità

Coordinamento quotidiano del personale e gestione delle attività

Intervento in situazioni complesse e supporto nella gestione delle obiezioni

Formazione e affiancamento di neoassunti

Monitoraggio obiettivi, KPI e stato avanzamento lavori

Creazione e aggiornamento di script di chiamata e procedure operative

Interfaccia con il team commerciale e la direzione per allineamenti strategici

Requisiti

Esperienza in ruoli di coordinamento in contact center

Capacità di gestione di team numerosi

Eccellenti doti comunicative e nella gestione delle obiezioni

Capacità di analisi KPI e reportistica

Orientamento ai risultati, leadership e problem solving

Preferibile esperienza nel telemarketing o vendita telefonica

Offriamo

Inserimento diretto in azienda a tempo indeterminato

CCNL Commercio, livello e retribuzione commisurati alle competenze

RAL tra 25.000€ e 40.000€

Ruolo di responsabilità in un ambiente dinamico

Opportunità di contribuire attivamente alla crescita e miglioramento dei processi

Luogo di lavoro: limitrofi di Carpenedolo (BS)

Orari: full time 40h settimanali, dal lunedì al venerdì 08:30-12:30/15:00-19:00

Se sei interessato a questa opportunità, invia il tuo curriculum!