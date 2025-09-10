22.3 C
Abbiamo ricevuto mandato da un primario gruppo internazionale attivo su tutto il territorio italiano, con circa 1200 dipendenti e in forte crescita. È un’azienda leader nel settore della gestione calore e servizi energetici, specializzata nella fornitura di energia elettrica, gas metano e soluzioni di efficienza energetica per Clienti B2B e B2C. Oggi gestiscono circa 6000 impianti su tutto il territorio nazionale.

Siamo alla ricerca di un:

TEAM LEADER FATTURAZIONE ATTIVA – GESTIONE CALORE

Posizione: Team Leader Fatturazione Attiva
Settore: Gestione Calore e Servizi Energetici
Tipologia contratto: Tempo indeterminato CCNL Metalmeccanico
RAL: 40.000€ – 50.000€ + MBO
Buoni pasto: 7,50€/gg (per ogni giorno lavorato in ufficio)
Piano di welfare aziendale: Assicurazione sanitaria, flexible benefits
Sede di lavoro: Milano (MI)
Smart Working: 2gg/settimana (dopo il periodo di prova)
Trasferte: Saltuarie trasferte giornaliere presso altri uffici

DESCRIZIONE DEL RUOLO:
Il Team Leader Fatturazione Attiva coordina un team di 4 specialisti nella gestione del ciclo di fatturazione attiva, dalla emissione delle fatture alla gestione del credito. Supervisiona i processi di fatturazione relativi ai servizi di gestione calore e manutenzione.

RESPONSABILITÀ PRINCIPALI:

Gestione del Team:

  • Coordinare e supervisionare il team di fatturazione attiva (4 persone)
  • Pianificare e assegnare le attività
  • Monitorare le performance tramite KPI
  • Condurre riunioni di allineamento
  • Gestire formazione e sviluppo professionale
  • Valutare le performance annuali e proporre piani di crescita

Gestione Processi di Fatturazione:

  • Supervisionare l’emissione di fatture
  • Verificare l’accuratezza della fatturazione
  • Controllare l’applicazione di tariffe e sconti
  • Garantire il rispetto delle scadenze di fatturazione
  • Gestire fatturazioni straordinarie
  • Supervisionare la fatturazione elettronica

Controllo Qualità e Compliance:

  • Verificare la conformità alle normative
  • Implementare controlli di qualità
  • Gestire le contestazioni clienti
  • Assicurare l’allineamento alle procedure ISO 9001
  • Monitorare e ridurre errori di fatturazione

Gestione Crediti e Incassi:

  • Coordinare attività di recupero crediti
  • Monitorare stato dei pagamenti e gestire solleciti
  • Analizzare l’aging dei crediti
  • Gestire procedure di sospensione servizi
  • Coordinare piani di rateizzazione

Reporting e Analisi:

  • Elaborare report mensili
  • Analizzare trend di fatturazione e proporre ottimizzazioni
  • Gestire reportistica per audit interni ed esterni

REQUISITI ESSENZIALI:

Esperienza Professionale:

  • Minimo 5 anni nella gestione della fatturazione attiva
  • Comprovata esperienza nel settore energia/utilities
  • Conoscenza approfondita dei processi di billing

Formazione:

  • Diploma Scuola Superiore/Laurea Triennale in Economia e Commercio
  • Ulteriori certificazioni preferenziali

Competenze Tecniche:

  • Ottima conoscenza di sistemi ERP, preferibilmente SAP
  • Competenza in software di fatturazione elettronica
  • Conoscenza della normativa fiscale italiana
  • Familiarità con la regolamentazione del settore termico/energetico
  • Competenze avanzate in Excel

Competenze Soft Skills:

  • Eccellenti capacità di leadership
  • Orientamento al risultato e problem solving
  • Capacità di lavorare sotto pressione
  • Ottime capacità comunicative e relazionali
  • Precisione e attenzione ai dettagli
  • Capacità di analisi e pensiero critico

I candidati con i requisiti richiesti verranno ricontattati entro 15 giorni. Se sei interessato, inviaci la tua candidatura!


