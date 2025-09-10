Abbiamo ricevuto mandato da un primario gruppo internazionale attivo su tutto il territorio italiano, con circa 1200 dipendenti e in forte crescita. È un’azienda leader nel settore della gestione calore e servizi energetici, specializzata nella fornitura di energia elettrica, gas metano e soluzioni di efficienza energetica per Clienti B2B e B2C. Oggi gestiscono circa 6000 impianti su tutto il territorio nazionale.

Siamo alla ricerca di un:

TEAM LEADER FATTURAZIONE ATTIVA – GESTIONE CALORE

Posizione: Team Leader Fatturazione Attiva

Settore: Gestione Calore e Servizi Energetici

Tipologia contratto: Tempo indeterminato CCNL Metalmeccanico

RAL: 40.000€ – 50.000€ + MBO

Buoni pasto: 7,50€/gg (per ogni giorno lavorato in ufficio)

Piano di welfare aziendale: Assicurazione sanitaria, flexible benefits

Sede di lavoro: Milano (MI)

Smart Working: 2gg/settimana (dopo il periodo di prova)

Trasferte: Saltuarie trasferte giornaliere presso altri uffici

DESCRIZIONE DEL RUOLO:

Il Team Leader Fatturazione Attiva coordina un team di 4 specialisti nella gestione del ciclo di fatturazione attiva, dalla emissione delle fatture alla gestione del credito. Supervisiona i processi di fatturazione relativi ai servizi di gestione calore e manutenzione.

RESPONSABILITÀ PRINCIPALI:

Gestione del Team:

Coordinare e supervisionare il team di fatturazione attiva (4 persone)

Pianificare e assegnare le attività

Monitorare le performance tramite KPI

Condurre riunioni di allineamento

Gestire formazione e sviluppo professionale

Valutare le performance annuali e proporre piani di crescita

Gestione Processi di Fatturazione:

Supervisionare l’emissione di fatture

Verificare l’accuratezza della fatturazione

Controllare l’applicazione di tariffe e sconti

Garantire il rispetto delle scadenze di fatturazione

Gestire fatturazioni straordinarie

Supervisionare la fatturazione elettronica

Controllo Qualità e Compliance:

Verificare la conformità alle normative

Implementare controlli di qualità

Gestire le contestazioni clienti

Assicurare l’allineamento alle procedure ISO 9001

Monitorare e ridurre errori di fatturazione

Gestione Crediti e Incassi:

Coordinare attività di recupero crediti

Monitorare stato dei pagamenti e gestire solleciti

Analizzare l’aging dei crediti

Gestire procedure di sospensione servizi

Coordinare piani di rateizzazione

Reporting e Analisi:

Elaborare report mensili

Analizzare trend di fatturazione e proporre ottimizzazioni

Gestire reportistica per audit interni ed esterni

REQUISITI ESSENZIALI:

Esperienza Professionale:

Minimo 5 anni nella gestione della fatturazione attiva

Comprovata esperienza nel settore energia/utilities

Conoscenza approfondita dei processi di billing

Formazione:

Diploma Scuola Superiore/Laurea Triennale in Economia e Commercio

Ulteriori certificazioni preferenziali

Competenze Tecniche:

Ottima conoscenza di sistemi ERP, preferibilmente SAP

Competenza in software di fatturazione elettronica

Conoscenza della normativa fiscale italiana

Familiarità con la regolamentazione del settore termico/energetico

Competenze avanzate in Excel

Competenze Soft Skills:

Eccellenti capacità di leadership

Orientamento al risultato e problem solving

Capacità di lavorare sotto pressione

Ottime capacità comunicative e relazionali

Precisione e attenzione ai dettagli

Capacità di analisi e pensiero critico

I candidati con i requisiti richiesti verranno ricontattati entro 15 giorni. Se sei interessato, inviaci la tua candidatura!