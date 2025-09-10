Abbiamo ricevuto mandato da un primario gruppo internazionale attivo su tutto il territorio italiano, con circa 1200 dipendenti e in forte crescita. È un’azienda leader nel settore della gestione calore e servizi energetici, specializzata nella fornitura di energia elettrica, gas metano e soluzioni di efficienza energetica per Clienti B2B e B2C. Oggi gestiscono circa 6000 impianti su tutto il territorio nazionale.
Siamo alla ricerca di un:
TEAM LEADER FATTURAZIONE ATTIVA – GESTIONE CALORE
Posizione: Team Leader Fatturazione Attiva
Settore: Gestione Calore e Servizi Energetici
Tipologia contratto: Tempo indeterminato CCNL Metalmeccanico
RAL: 40.000€ – 50.000€ + MBO
Buoni pasto: 7,50€/gg (per ogni giorno lavorato in ufficio)
Piano di welfare aziendale: Assicurazione sanitaria, flexible benefits
Sede di lavoro: Milano (MI)
Smart Working: 2gg/settimana (dopo il periodo di prova)
Trasferte: Saltuarie trasferte giornaliere presso altri uffici
DESCRIZIONE DEL RUOLO:
Il Team Leader Fatturazione Attiva coordina un team di 4 specialisti nella gestione del ciclo di fatturazione attiva, dalla emissione delle fatture alla gestione del credito. Supervisiona i processi di fatturazione relativi ai servizi di gestione calore e manutenzione.
RESPONSABILITÀ PRINCIPALI:
Gestione del Team:
- Coordinare e supervisionare il team di fatturazione attiva (4 persone)
- Pianificare e assegnare le attività
- Monitorare le performance tramite KPI
- Condurre riunioni di allineamento
- Gestire formazione e sviluppo professionale
- Valutare le performance annuali e proporre piani di crescita
Gestione Processi di Fatturazione:
- Supervisionare l’emissione di fatture
- Verificare l’accuratezza della fatturazione
- Controllare l’applicazione di tariffe e sconti
- Garantire il rispetto delle scadenze di fatturazione
- Gestire fatturazioni straordinarie
- Supervisionare la fatturazione elettronica
Controllo Qualità e Compliance:
- Verificare la conformità alle normative
- Implementare controlli di qualità
- Gestire le contestazioni clienti
- Assicurare l’allineamento alle procedure ISO 9001
- Monitorare e ridurre errori di fatturazione
Gestione Crediti e Incassi:
- Coordinare attività di recupero crediti
- Monitorare stato dei pagamenti e gestire solleciti
- Analizzare l’aging dei crediti
- Gestire procedure di sospensione servizi
- Coordinare piani di rateizzazione
Reporting e Analisi:
- Elaborare report mensili
- Analizzare trend di fatturazione e proporre ottimizzazioni
- Gestire reportistica per audit interni ed esterni
REQUISITI ESSENZIALI:
Esperienza Professionale:
- Minimo 5 anni nella gestione della fatturazione attiva
- Comprovata esperienza nel settore energia/utilities
- Conoscenza approfondita dei processi di billing
Formazione:
- Diploma Scuola Superiore/Laurea Triennale in Economia e Commercio
- Ulteriori certificazioni preferenziali
Competenze Tecniche:
- Ottima conoscenza di sistemi ERP, preferibilmente SAP
- Competenza in software di fatturazione elettronica
- Conoscenza della normativa fiscale italiana
- Familiarità con la regolamentazione del settore termico/energetico
- Competenze avanzate in Excel
Competenze Soft Skills:
- Eccellenti capacità di leadership
- Orientamento al risultato e problem solving
- Capacità di lavorare sotto pressione
- Ottime capacità comunicative e relazionali
- Precisione e attenzione ai dettagli
- Capacità di analisi e pensiero critico
I candidati con i requisiti richiesti verranno ricontattati entro 15 giorni. Se sei interessato, inviaci la tua candidatura!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Ruolo: Accoglienza e supporto comunicativo. Requisito: Appartenenza alle categorie protette (L. 68/99). Benefit: Ambiente giovane e dinamico in un contesto internazionale.
Adecco cerca un Impiegato/a amministrativo/a per assistenza ai tabaccai. Requisito: diploma o laurea, esperienza in assistenza clienti. Beneficio: contratto full time con ticket restaurant e strumenti aziendali.
Coordinatore dell'Ufficio di Produzione nasce per ottimizzare flussi comunicativi. Requisito: esperienza di almeno 5 anni. Beneficio: garantisce efficienza e qualità nelle produzioni.
Graphic Designer per creare materiali visivi per eventi. Requisito: padronanza di Adobe CC. Benefit: impatto visivo che valorizza il brand.
Ruolo: Junior Customer Service & Back Office per clienti internazionali. Requisito: Cinese e inglese fluente. Beneficio: Smart working dopo la formazione.