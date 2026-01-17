Team EmpeCar e GS Emilia insieme

La stagione è alle porte e si rinnova l’intesa tra il Team EmpeCar e il GS Emilia di Adriano Amici. Le macchine rosse griffate SMP forniranno i servizi tecnici al seguito delle manifestazioni organizzate dal GS Emilia anche nel corso della nuova annata agonistica.

La società presieduta da Patrizia Marzaro, già presente nella maggior parte delle competizioni nazionali e internazionali delle categorie Juniores, Under 23 e nelle gare femminili, ha fatto il proprio debutto in campo professionistico con il Giro dell’Emilia, proseguendo con la Valdengo-Oropa e i servizi svolti al Giro del Veneto e alla Veneto Classic.

Il debutto della nuova stagione dovrebbe avvenire al Giro di Sardegna, per poi proseguire con la Settimana Coppi e Bartali e con le altre manifestazioni curate dal GS Emilia. Il coordinatore Michele Franceschetto ha commentato: “Siamo felici di proseguire la collaborazione con il GS Emilia, che ci consente di essere al fianco di uno dei gruppi organizzatori più importanti d’Italia per alzare ulteriormente il livello di queste manifestazioni. Abbiamo ulteriormente potenziato il nostro parco di autovetture e allargato il gruppo degli autisti”. Inoltre, ha aggiunto: “Per noi è un onore poter essere presenti in gara in manifestazioni professionistiche e tutto il nostro team è pronto a garantire il più alto livello di professionalità e puntualità nel seguire e assistere al meglio gli atleti in gara”.