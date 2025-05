“Te ne sei andato” Antonella Clerici in lutto per una perdita dolorosa

Antonella Clerici ha espresso il suo profondo dolore per la scomparsa del giornalista Gianni Vasino, figura chiave nella sua carriera e nella storia della Rai, deceduto a 88 anni. La notizia ha colto di sorpresa il mondo della televisione italiana, suscitando forti reazioni tra il pubblico e i colleghi, evidenziando l’importanza di Vasino nel panorama mediatico.

Gianni Vasino era un noto giornalista e conduttore televisivo, famoso per la sua carriera in Rai, iniziata negli anni ’80. È stato particolarmente riconosciuto per il programma “90° minuto”, che seguiva le partite di Serie A, e per “A tutta B”, unendo sport e intrattenimento. Ha anche coperto eventi sportivi di grande rilevanza come Europei, Mondiali di calcio e Olimpiadi, riuscendo sempre a trasmettere emozioni e storie significative.

Le parole di Antonella Clerici, condivise su Instagram, rappresentano un tributo toccante nei confronti di Vasino. Ha sottolineato quanto fosse fondamentale per la sua carriera, essendo stato il primo a credere in lei. Clerici ha ricordato il suo debutto come conduttrice di “Oggi Sport” nel 1988, esprimendo gratitudine per l’impatto duraturo che Vasino ha avuto nella sua vita professionale. La sua testimonianza rivela anche il forte legame umano tra i due.

Gianni Vasino lascia un’eredità difficile da eguagliare nel giornalismo sportivo, influenzando generazioni di giornalisti. Oltre alla sua carriera, ha creato un programma dedicato alla disabilità, dimostrando sensibilità verso temi sociali. La sua morte segna la fine di un’epoca, ma il suo lascito vivrà attraverso coloro che ha ispirato.

