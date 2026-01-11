TCM Classic Film Festival a New York

Il 31 gennaio, gli attori premio Oscar Bradley Cooper e Michael Douglas saranno i protagonisti della seconda edizione del TCM Classic Film Festival: Pop Up x 92NY, con “TCM + 92NY Love NYC”. Dopo il successo della prima edizione, Turner Classic Movies collabora nuovamente con il 92nd Street Y per celebrare il cinema di New York, con una programmazione che mette in evidenza i film e i registi che hanno reso grande la città.

La manifestazione, condotta da Ben Mankiewicz, Alicia Malone ed Eddie Muller, presenterà tre film, con Cooper che introdurrà “New York Stories”, un’antologia in tre parti che ha cambiato la sua prospettiva sulla regia, e Douglas che discuterà del suo ruolo emblematico in “Wall Street”, che gli è valso l’Oscar. Un evento speciale serale sarà annunciato in seguito.

Genevieve McGillicuddy, VP di Enterprises e Strategic Partnerships, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare nuovamente con il 92nd Street Y, con una programmazione autenticamente newyorkese, e di accogliere i talenti di Bradley Cooper e Michael Douglas, per il piacere dei nostri fan di cinema classico della costa est”. Seth Pinsky, CEO del 92nd Street Y, ha aggiunto: “Siamo onorati di ospitare questo festival che celebra la città iconica che il 92nd Street Y chiama casa da oltre 150 anni”.

Il festival presenterà “New York Stories” alle 13:00, con Cooper che introdurrà il film che lo ha ispirato, e “Wall Street” alle 16:30, con Douglas che discuterà del suo ruolo in questo classico del cinema degli anni ’80. I biglietti sono già in vendita sul sito del 92nd Street Y.