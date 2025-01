TCL presenta la serie TV Mini LED QM6K con schermi fino a 98”

TCL ha svelato la nuova serie QM6K di TV mini-LED al CES 2025, come parte di un lancio progressivo che prevede ulteriori modelli nel corso dell’anno. I nuovi TV presentano diverse innovazioni tecnologiche, tra cui un chip mini-LED Super High Energy che promette un incremento della luminosità del 53% e un’efficienza luminosa del 10%. Inoltre, la retroilluminazione dei mini-LED è stata migliorata, riducendo gli artefatti visivi. La serie QM6K è dotata di un nuovo pannello QLED ad alto contrasto in grado di coprire il 98% della gamma dei colori UHDA-P3 e di un algoritmo Dynamic Light che ottimizza i segnali SDR per una qualità simil-HDR.

I modelli della serie QM6K saranno i primi a essere disponibili sul mercato, con schermi che vanno da 50 a 98 pollici, a partire dal primo trimestre del 2025. Questa serie presenterà fino a 500 zone di local dimming e supporterà formati avanzati come Dolby Vision IQ e HDR10+ ad alta gamma dinamica. Inoltre, i nuovi TV sono certificati IMAX Enhanced e dispongono di una modalità Dolby Vision Filmmaker.

Per gli appassionati di videogiochi, la serie QM6K offre una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, un VRR di 288 Hz a 1080p e supporto per AMD FreeSync. I modelli includono anche altoparlanti integrati da 2.1 canali progettati da Onkyo, con supporto per DTS Virtual:X, e un’interfaccia smart TV basata su Google TV con funzionalità di controllo vocale. Attualmente, i modelli QM6K da 65, 75 e 85 pollici sono già disponibili per il preordine sul sito web di TCL.

In sintesi, la serie QM6K di TCL rappresenta un notevole passo avanti nella tecnologia dei TV mini-LED, con miglioramenti significativi in luminosità, retroilluminazione e qualità dell’immagine. Grazie a funzionalità avanzate per il gaming e una gamma di modelli che promettono di soddisfare le esigenze di diversi utenti, TCL si posiziona come un attore chiave nel mercato delle TV ad alta tecnologia per il 2025.