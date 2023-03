TCL annuncia la serie 40, smartphone per ogni tasca

Al MWC 2023 di Barcellona TCL ha presentato una nuova linea di smartphone a prezzi accessibili, a cominciare da TCL 406, dotato di batteria da 5000mAh che permette fino a 2 giorni di autonomia. Il telefono ha display da 6,6″ HD+e doppi altoparlanti per il suono surround, e costa 129,90 euro. TCL 405 e TCL 403 sono invece i telefoni di con Android 12 Go Edition, una versione alleggerita del sistema operativo Google che gira anche su telefoni economici senza troppi compromessi. Entrambi sono 4G, e in più 405 ha uno schermo più ampio e altoparlanti stereo (119,90 euro), mentre la dotazione di 403 è ridotta ma gli permette di avere un prezzo competitivo sotto la soglia dei 100 euro, per la precisione 89,90 euro.

Per chi desidera uno smartphone 5G ma non vuole spendere troppo, la rispostadell’azienda è TCL 40R 5G. Il telefono offre un display HD+ con frequenza di aggiornamento a 90Hz, per una dimensione totale di 6,6 pollici. Il modulo della telecamera è triplo e il sensore principale è da 50MP, il tutto affidato al processore MediaTek Dimensity 700 5G, oltre alla connettività 5G per gestire le attività di tutti i giorni. Anche qui la batteria è molto capiente, 5000mAh, e la funzionalità intelligente Sleep Smart Charging si occuperà di ricaricare il telefono al momento opportuno, senza deteriorare la batteria. Sarà venduto a partire da 239,90 euro presso gli operatori telefonici.