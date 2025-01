TCL 60 XE NXTPAPER: lo smartphone che diventa un e-reader innovativo

Al CES 2025, TCL ha presentato il suo nuovo smartphone, il TCL 60 XE Nxtpaper 5G, caratterizzato dalla tecnologia innovativa Nxtpaper che unisce prestazioni avanzate dello schermo a un’esperienza visiva più salutare e confortevole per gli occhi. Una delle funzioni principali di questo dispositivo è il tasto dedicato Nxtpaper, che attiva la modalità Max Ink, trasformando il telefono in un lettore e-reader. Questa modalità simula un display e-ink, ideale per la lettura dei libri senza dover portare un secondo dispositivo. Con l’attivazione della modalità Max Ink, l’autonomia del telefono può arrivare fino a una settimana, mentre le notifiche vengono silenziate per offrire un ambiente di lettura senza distrazioni.

Il TCL 60 XE Nxtpaper 5G presenta anche l’Eye Care Assistant, una funzione che fornisce suggerimenti per pause visive e regola automaticamente il display per ottimizzare l’esperienza visiva. È presente una modalità luce notturna e un’opzione di schermo notturno che si adatta all’illuminazione ambientale. Inoltre, il dispositivo è dotato di un ampio schermo FHD+ da 6,8 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, rendendo l’esperienza visiva ancora più fluida.

Per quanto riguarda le specifiche hardware, il TCL 60 XE Nxtpaper 5G è equipaggiato con 8 GB di RAM, espandibile di ulteriori 8 GB tramite una funzione di espansione RAM virtuale, e offre 256 GB di memoria interna. La fotocamera posteriore è composta da un sistema a tripla lente con un obiettivo principale da 50 Megapixel, mentre la fotocamera frontale, ideale per i selfie, è da 32 Megapixel.

Queste caratteristiche rendono il TCL 60 XE Nxtpaper 5G una proposta interessante per coloro che cercano uno smartphone versatile che unisce prestazioni elevate e attenzione alla salute visiva. La capacità di passare facilmente a una modalità dedicata alla lettura e le tecnologie integrate per ridurre l’affaticamento visivo fanno di questo dispositivo una scelta unica nel mercato degli smartphone contemporanei.