399,90€ – 379,90€
TCL 55C61KS 55″ Mini LED TV, 4K UHD QLED, Smart Google TV con Dolby Atmos, Game Master
TCL 55C61KS — TV Mini LED da 55″ 4K UHD QLED
Scopri il nuovo standard dell’intrattenimento domestico con la TCL 55C61KS, una straordinaria TV da 55 pollici equipaggiata con tecnologia Mini LED e QLED. La sua risoluzione 4K UHD ti offre immagini incredibilmente nitide e dettagliate, trasformando ogni visione in un’esperienza visiva realistica.
Qualità delle Immagini Senza P rivalo
Grazie alla tecnologia QLED, questa TV TCL riproduce oltre un miliardo di colori, garantendo sfumature vivide e un contrasto eccezionale. Ogni scena sarà caratterizzata da colori autentici e una luminosità di picco straordinaria, che rende i film e le serie TV più coinvolgenti che mai.
Un’Esperienza Audio Indimenticabile
Il suono non è da meno: con il Dolby Atmos potrai godere di un audio avvolgente e tridimensionale. Che tu sia un appassionato di cinema o un gamer incallito, ogni suono avrà la sua profondità e chiarezza, migliorando ulteriormente la tua esperienza visiva.
Innovazioni Che Contano
Il processore AiPQTM analizza e ottimizza il contenuto per offrirti la migliore qualità d’immagine possibile, mentre il supporto HDR multi-formato (HDR10, HDR HLG, HDR10+, HDR Dolby Vision) ti consente di sfruttare al massimo ogni video che guardi.
Vantaggi Pratici
- Design Elegante: La TCL 55C61KS è progettata per adattarsi perfettamente a qualsiasi ambiente, conferendo un tocco moderno alla tua casa.
- Smart Google TV: Accedi facilmente a un’ampia gamma di app e contenuti grazie all’interfaccia intuitiva di Google, permettendoti di navigare senza sforzi.
Non perdere l’occasione di trasformare il tuo modo di vedere la TV! Scegli la TCL 55C61KS e porta l’intrattenimento a un nuovo livello.
