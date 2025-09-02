TCL 50” QLED TV 4K Mini LED – HDR, Dolby Vision & Google TV

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 199,00€ – 349,00€

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

TCL 50Q7C 50” QLED TV 4K QD-Mini LED, HDR Premium 2000, Google TV (Dolby Vision IQ & Atmos, Pannello HVA, Refresh Rate 144Hz, Game Master, Google Assistant Hands-Free, Apple AirPlay 2 & Alexa)

TCL 50Q7C: La TV QLED che Trasforma la Tua Esperienza Visiva

Scopri il mondo dei colori vividi e dei dettagli mozzafiato con la TCL 50Q7C, una TV QLED da 50” che porta il tuo intrattenimento domestico a un livello superiore. Grazie alla tecnologia QD-Mini LED e un luminoso HDR Premium 2000, ogni film e programma prenderà vita con immagini realistiche e contrasti straordinari.

Immagini e Suoni Incredibili

Questa TV è dotata di un pannello HVA che migliora la visione con un angolo più ampio e contrasti più netti. Con un refresh rate di 144Hz e la tecnologia Game Master, è perfetta per gli appassionati di videogiochi, offrendo un’esperienza fluida e coinvolgente. Inoltre, il supporto per Dolby Vision IQ e Dolby Atmos garantisce che anche l’audio sia all’altezza dell’immagine, per un’esperienza multisensoriale.

Funzioni Smart di Ultima Generazione

Grazie a Google TV, puoi accedere facilmente a una vasta gamma di contenuti e app; la TV è compatibile con Google Assistant, Apple AirPlay 2 e Alexa, permettendoti di controllarla con la voce senza difficoltà.

Vantaggi Pratici della TCL 50Q7C

Gioco fluido e senza interruzioni grazie al Refresh Rate di 144Hz

Integrazione con assistenti vocali per un’esperienza smart davvero intuitiva

Non Aspettare: Rendi il Tuo Intrattenimento Indimenticabile!

Scegli la TCL 50Q7C e trasforma il tuo modo di vivere la TV. La qualità delle immagini e del suono ti stupirà! Non perdere questa opportunità, fai il grande passo e arricchisci la tua casa con questa straordinaria TV!