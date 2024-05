TCL 43C641, TV QLED 43”, 4K Ultra HD, Google TV (Dolby Vision & Atmos, Motion clarity, Controllo vocale hands-free, compatibile con Google assistant & Alexa)

399,90€ - 299,00€

(as of May 31, 2024 13:10:39 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione Prodotto

Tecnologia QLED

Dove i colori prendono vita

Qualità d’immagine realistica, con un’ampia gamma di colori brillanti e contrasti sorprendenti.

Risoluzione 4K HDR

Colori brillanti e dettagli precisi

Immagini dettagliate e precise come nella realtà, per non perderti alcun dettaglio.

HDR

Qualità d’immagine HDR da qualsiasi sorgente

HDR10, HDR HLG, HDR10+, HDR DOLBY VISION

Game Accelerator

Gaming fluido e senza interruzioni

Game Accelerator porta il Refresh Rate a 120Hz in Full HD, per una migliore esperienza di gioco.

MEMC

Esperienza di gioco ottimizzata

Gioca ai tuoi videogame preferiti con le migliori impostazioni di immagine e una minore latenza.

1 Tecnologia QLED 2 Risoluzione 4K HDR 3 HDR 4 Game Accelerator 5 MEMC

1 HDMI 2.1 2 Works with Alexa 3 Google TV 4 Google meet 5 Ok google

1 Bezel-less 2 Dolby Atmos 3 Dolby Vision

Design elegante, senza bordi

Elegante design ultra slim e senza bordi con stand regolabile in due posizioni.

Tabella comparativa TCL

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Recensioni dei clienti

4,0 su 5 stelle

853

4,4 su 5 stelle

2.731

4,5 su 5 stelle

380

4,4 su 5 stelle

264

4,4 su 5 stelle

264

Prezzo

—

—

599,90 €€599,90

599,90 €€599,90

1.299,90 €€1.299,90

Available Size

43, 50, 55, 65, 75 inch

43, 50, 55, 65, 75 inch

55, 65, 75 inch

50, 55, 65, 75 inch

55, 65 inch

Type

UHD SmartTV

UHD SmartTV

UHD SmartTV

UHD SmartTV

UHD SmartTV

Resolution

3840×2160

3840×2160

3840×2160

3840×2160

3840×2160

Wide colour technology

Quantum Dot

Dynamic colour

Quantum Dot

MiniLED & Quantum Dot

MiniLED & Quantum Dot

HDR peak brightness

NO

NO

1000 nits

1300 nits

2000 nits

Full Array Local Dimming

✘

✘

✔

✔

✔

Motion clarity

60 Hz de judder,Cinema motion

60Hz de judder

144Hz

144Hz

144Hz

Sound Quality

Dolby Atmos, DTS-HD

Dolby Audio

Dolby Atmos, DTS-HD

Dolby Atmos, DTS Virtual-X

Dolby Atmos, DTS-HD

Smart System

GoogleTV

GoogleTV

GoogleTV

GoogleTV

GoogleTV

Pile ‏ : ‎ 2 AAA (Tipo di pila necessaria)

Lingua ‏ : ‎ Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 25,2 x 95,9 x 61 cm; 6,5 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 21 marzo 2023

Produttore ‏ : ‎ TCL

Garanzia e recesso: Se vuoi restituire un prodotto entro 30 giorni dal ricevimento perché hai cambiato idea, consulta la nostra pagina d’aiuto sul Diritto di Recesso. Se hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato consulta la nostra pagina d’aiuto sulla Garanzia Legale. Per informazioni specifiche sugli acquisti effettuati su Marketplace consulta la nostra pagina d’aiuto su Resi e rimborsi per articoli Marketplace.

ASIN ‏ : ‎ B0BY2C7PLQ

Numero modello articolo ‏ : ‎ 43C641

Paese di origine ‏ : ‎ Polonia

QLED: la tecnologia all’avanguardia Quantum Dot riproduce un’infinità di colori e sfumature, per immagini brillanti e realistiche

La combinazione tra le tecnologie 4K HDR PRO e Quantum Dot offre un’esperienza High Dynamic Range (HDR) di alto livello, grazie a colori accurati e dettagli precisi

HDR multiformato: qualità d’immagine eccezionale, da qualsiasi sorgente (HDR10, HDR HLG, HDR10+, HDR DOLBY VISION)

GAME MASTER: Grazie a HDMI 2.1 e ALLM (modalità Auto Low Latency) potrai godere della migliore esperienza di gioco grazie alla latenza più bassa e l’impostazione automatica dell’immagine perfetta per il gaming

GOOGLE TV raccoglie film, programmi TV, e molto altro da tutte le tue app e abbonamenti e li riorganizza in base alle tue preferenze