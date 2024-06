TCL 40NXTPAPER – Smartphone 4G Display 6.78” FHD+90 Hz, 256 GB, 8 GB RAM (+ 8GB RAM virtuale), Tripla Camera da 50 Mpx, Android 13, Batt. 5010 mAh, Dual Sim, Blue, USB Type-C Aggiuntivo

169,90€

Pile ‏ : ‎ 1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse)

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 18,6 x 9,6 x 6,7 cm; 195 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 14 settembre 2023

Produttore ‏ : ‎ hcm holding s.r.l.

ASIN ‏ : ‎ B0CJFNPS66

Numero modello articolo ‏ : ‎ BDL-TCL40NXTP256-BLUE-USB

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

TCL 40NXTPAPER è il primo smartphone dotato di uno speciale schermo antiriflesso. La tecnologia NXTPAPER brevettata TCL garantisce un’esperienza di visione estremamente confortevole per gli occhi pur salvaguardando l’intensità e le tonalità dei colori

Ideale per chi passa molte ore al giorno utilizzando lo schermo: sembrerà di leggere su carta. Grazie alla bassissima quantità di emissione di luce blu (certificata dal TUV) i tuoi occhi non saranno mai stanchi.

Tripla fotocamera posteriore dotata di AI: 50Mpx + 5Mpx Ultra Wide + Sensore macro da 2Mpx. Spettacolare fotocamera anteriore da 32Mpx per incredibili selfie in qualsiasi condizione di luce.

Ampia memoria d’archiviazione fino a 256GB e RAM da 8GB espandibile virtualmente di ulteriori 8GB. Dimentica i problemi di spazio e goditi le tue app con la massima velocità e fluidità.

Batteria ad alta capacità da 5010 mAh dotata di ricarica rapida a 33W che garantisce il 50% di ricarica in soli 30min. Non dovrai acquistare un caricabatterie veloce perché è già incluso in confezione.