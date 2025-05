TazzinArt: 200 tazzine da caffè uniche a Città di Castello

Città di Castello ospita la prima mostra italiana dedicata alle tazzine da caffè d’autore, intitolata ‘TazzinArt’. La manifestazione, in corso fino al 15 giugno, celebra la ceramica e l’arte, coinvolgendo 25 artisti italiani, un’artista messicana e 7 giovani talenti della ceramica sudafricana e sudamericana. L’evento, iniziato con una cerimonia presso Palazzo Vitelli, ha ricevuto il patrocinio del comune.

Il curatore Lorenzo Fiorucci ha sottolineato l’importanza della tazzina come elemento di connessione culturale, evidenziando come il caffè favorisca interazioni e scambi tra persone. Tra gli artisti partecipanti ci sono nomi di spicco tra cui Jenny Chadwick e Lungiswa Joe, che utilizzano la ceramica per esprimere storie legate alla cultura e alla storia africana. Joe, ad esempio, riflette sulle sue radici Khoi, mentre Mququ celebra la resilienza delle donne africane.

Al fianco dei ceramisti sudafricani, i maestri ceramisti italiani come Luca e Simona Baldelli contribuiscono con opere rappresentative dell’arte italiana. L’iniziativa non solo mette in risalto l’arte ceramica, ma promuove anche le tradizioni locali attraverso collaborazioni con artisti di Deruta e altri centri ceramici.

Fino al 15 giugno, le opere sono esposte in vari locali della città e nei ristoranti partecipanti, dove è possibile ottenere un caffè omaggio con un’apposita moneta, il “TazzinArt Coin”. La manifestazione mira a valorizzare le eccellenze artistiche, favorendo gli scambi interculturali e l’educazione al bello attraverso il linguaggio universale dell’arte.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com