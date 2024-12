Tazza di Ceramica con Gattino e Coperchio – Idea Regalo Originale per Caffè e Tè, 380ml

Price: 18,99€

(as of Dec 20, 2024 04:31:25 UTC – Details)





Descrizione prodotto

Tazza per gatti Carino in ceramica Tazza da caffè con coperchio,Cucchiaio con zampa di gatto e sottobicchiere kawaii,Tazza da tè Regalo per le donne

Cose carine per Natale, compleanno, regalo per gli amanti dei gatti

Regalo di compleannoRegalo di NataleRegalo di scambio.Per gli amanti dei gattiAmicoDonne, uominiRagazze, ragazzi,fidanzata, fidanzato.CollegaParente.

Tazza da caffè in ceramica con coperchio, cucchiaio a forma di zampa di gatto, sottobicchiere kawaii e infusore per il tè di pesce, tazza di tè regalo per donne

Tazze Carino Cat tazza di caffè, tazza di tè, tazza di latte, tazza estetica, tazze animale carino per bambini donne ragazze ragazzi

Tazze animali carino, aggiungere un tocco decorativo al vostro arredamento

Design perfetto, economico e pratico, bello e generoso.

Alta capacità 380ML, adatta per bevande calde e fredde.

A casa o al lavoro

Tazza da tè gatto carino gioca ruoli importanti nella vostra vita, una bella tazza di caffè.Per essere il vostro buon partner in ufficio, casa.

Lavabile in lavastoviglie e nel forno a microonde Con coperchio, cucchiaio, sottobicchiere, vaporizzatore per tè Design carino di Kitty, carino, liscio, facile da impugnare Kawaii Cat stuff Regalo perfetto per il Ringraziamento, la festa della mamma, Natale, compleanno, partenza, pensione, matrimonio, anniversario.

Tazza per gatti lisci

Il corpo della tazza è liscio e comodo da usare.

Con cucchiaio a zampa di gatto.

Manico grande, per una presa confortevole.

Coperchio con gatto 3D

La forma 3D del gatto è posizionata sul coperchio della tazza per facilitarne l’uso. È più bella dei normali coperchi.

Le tazze sono lavabili sia in lavastoviglie che in microonde. Design raffinato, godetevi la vostra cioccolata calda, latte, caffè, succo di frutta con questa tazza unicorno.

Regalo perfetto

4 colori da scegliere, rosa, viola, giallo, blu

Tazza gatto carino con gatto caoster,

Regalo perfetto per gli amanti dei gatti: è anche bello come regalo di compleanno, regalo di Natale o regalo di scambio.

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Recensioni dei clienti

4,6 su 5 stelle

3.537

4,5 su 5 stelle

5.165

4,4 su 5 stelle

1.001

4,4 su 5 stelle

215

Prezzo

17,99 €€17,99 12,99 €€12,99

— 17,99 €€17,99

Materiale

Ceramica Vetro Ceramica Ceramica

Spoon and Coaster

Cucchiaio e sottobicchiere Filtri per il tè Cucchiaio Paglia

Lavabile in lavastoviglie

✓

X

✓

✓

Sicuro per le microonde

✓

X

✓

✓

Regalabile

✓

✓

✓

✓

【Alta qualità】 Realizzato in ceramica di alta qualità, alla ricerca di tazza da caffè? Questa simpatica tazza per gatti è ben realizzata a 1200℃-1400℃.

【Regalo gatto carino】Design squisito, adatto per bevande calde e fredde. Lavabile in lavastoviglie e adatto al microonde. Un prodotto contiene: una tazza, un cucchiaio, un colino da tè e un sottobicchiere. Non è un set da 3 pezzi!

【A casa o al lavoro】La tazza da tè in vetro per gatti gioca ruoli importanti nella tua vita, una tazza da caffè adorabile.Per essere il tuo buon partner in ufficio, a casa.

【Sicuro e sano】Le tazze sono sia lavabili in lavastoviglie che a microonde. Design squisito, goditi la tua cioccolata calda, il latte, il caffè, il succo di frutta con questa tazza unicorno.Può essere utilizzato per lo scalda tazza da caffè