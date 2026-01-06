Tazza antigoccia high-tech per bambini

Ogni anno, circa 700.000 bambini negli Stati Uniti necessitano di un intervento chirurgico al tubo auricolare. Earflo è un dispositivo medico progettato come tazza con beccuccio per bambini a partire dai 2 anni, che aiuta ad alleviare la pressione negativa dell’orecchio medio che porta alla necessità di tubi auricolari.

Quando si sorseggia dalla tazza, una piccola maschera forma un sigillo sul naso e ad ogni deglutizione l’aria scorre attraverso il naso. La pressione sulla cavità nasale aiuta ad aprire le trombe di Eustachio nell’orecchio, rilasciando il liquido intrappolato. In uno studio, su 21 bambini di età compresa tra 1 e 12 anni che hanno utilizzato Earflo per quattro settimane, il 90% dei partecipanti non ha avuto bisogno di un intervento chirurgico al tubo auricolare tre mesi dopo.