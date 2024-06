Taylor Swift: un video del The Eras Tour va virale, ma è imbarazzante

I singoli di Taylor Swift sono delle hit, i suoi album svettano tutti ai piani alti delle classifiche e il suo The Eras Tour è un successo. Tutto quello che tocca diventa oro e pure del suo moccio ha ottenuto solo su Twitter circa 10 milioni di visualizzazioni. Sì, avete letto bene.

In queste ore è diventato virale su Twitter un video registrato da un fan che mostra Taylor Swift sul palco del The Eras Tour che si tocca il naso con le mani. Al fan però non è sfuggito un dettaglio: dal naso le è colato del moccio che le è poi rimasto attaccato alle dita.

Un semplice raffreddore che le è arrivato nel momento peggiore della sua giornata. Un fatto notato anche da Novella 2000 che ha così scritto:

“Proprio durante uno degli ultimi concerti del The Eras Tour, Taylor Swift è stata protagonista di una piccola gaffe che in breve ha fatto il giro dei social. Durante lo spettacolo la cantante si è pulita il naso con le mani, ma i più non è sfuggito un dettaglio. Del moccio è infatti rimasto attaccato alle dita della Swift e in breve il video del momento ha fatto il giro del web”.

La cantante porterà il The Eras Tour a Milano, più precisamente a San Siro, il prossimo 13 e 14 luglio.