I fan di Taylor Swift sul piede di guerra contro Netflix per delle “battute” pronunciate nelle serie ‘Degrassi: Next Class’e ‘Ginny & Georgia’. Durante la prima si sente la frase “Taylor Swift ha costruito una carriera sugli ex“, nella seconda “Cosa te ne frega? Passi da un uomo all’altro più velocemente di Taylor Swift“.

Gli ammiratori della popstar di Lover hanno chiesto alla piattaforma di streaming di intervenire in qualche modo per riparare a questi scivoloni. Poco fa anche Taylor Swift in persona ha detto la sua ed ha bacchettato Netflix, che ospita anche il suo documentario ‘Miss Americana’.

Hey Ginny & Georgia, 2010 called and it wants its lazy, deeply sexist joke back. How about we stop degrading hard working women by defining this horse shit as FuNnY. Also, @netflix after Miss Americana this outfit doesn’t look cute on you 💔 Happy Women’s History Month I guess pic.twitter.com/2X0jEOXIWp

— Taylor Swift (@taylorswift13) March 1, 2021