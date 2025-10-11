Taylor Swift: trionfo globale con il suo album italiano

Taylor Swift, la regina del pop, ha appena debuttato con il suo nuovo album “The Life of a Showgirl”, battendo record di vendite storici. Nel primo settimana di uscita, l’album ha superato il traguardo di 3,5 milioni di copie vendute, di cui 3,2 milioni in formato fisico e 300.000 tramite streaming, stabilendo il primato di album più venduto nella sua settimana di lancio.

In Italia, “The Life of a Showgirl” ha raggiunto la prima posizione nelle classifiche FIMI/NIQ per album e per CD, vinili e musicassette. Il singolo estratto, “The Fate of Ophelia”, ha debuttato al sesto posto nella classifica singoli FIMI/NIQ ed è già diventato il brano più ascoltato su Spotify in una sola settimana, con oltre 47 milioni di visualizzazioni sul relativo videoclip.

Tutte le tracce dell’album sono presenti nella Top 100 su Apple Music, e il singolo in rotazione radiofonica ha avuto un’enorme accoglienza, attestandosi tra le canzoni più streammate. Oltre a ciò, l’album ha registrato un milione e duecentomila copie di vinili vendute nel primo giorno.

Taylor Swift ha incantato il pubblico anche con l’annuncio del suo “Eras Tour”, un viaggio musicale attraverso la sua carriera, culminato con date sold out allo stadio San Siro. “The Life of a Showgirl” include 12 tracce, e presenta una collaborazione con la giovane pop star Sabrina Carpenter. Con questo nuovo progetto, Taylor Swift continua a consolidare il suo status di superstar globale e innovatrice nel panorama musicale contemporaneo.