Taylor Swift svela la tracklist di 1989: Google va in tilt

Taylor Swift ha svelato la tracklist del suo nuovo album, 1989 (Taylor’s Version), ma ha mandato in crash Google.

Il conto alla rovescia sta per scadere. Manca sempre meno all’uscita del nuovo album di Taylor Swift, 1989 (Taylor’s Version), e la cantante ha deciso di condividere finalmente con tutti i suoi fan le canzoni che andranno a comporre le canzoni di questa nuova versione di un album molto atteso da tutti i suoi fan.

Una tracklist rivelata attraverso un gioco in collaborazione con Google. Per un giorno intero i fan della cantante sono stati invitati a risolvere alcuni puzzle per scoprire pian piano tutte le canzoni del nuovo album. Peccato che il traffico sia stato talmente elevato da mandare anche in tilt il più celebre motore di ricerca al mondo.

La tracklist del nuovo album

Disponibile dal prossimo 27 ottobre sia in formato digitale che in vari formati fisici, 1989 (Taylor’s Version) contiene tutte le canzoni presenti nella versione già pubblicata diversi anni fa, più cinque nuovi brani che potrebbero far parte anche della scaletta dei prossimi concerti della popstar in giro per il mondo, compresi quelli, attesissimi, a San Siro il prossimo anno.

Taylor Swift

Le nuove canzoni sono, in particolare, Is It Over Now?, Now That We Don’t Talk, Say Don’t Go e Suburban Legends, oltre a Slut. Questa la tracklist ufficiale di questa nuova versione di 1989:

1 – Welcome to New York

2 – Blank Space

3 – Style

4 – Out of the Woods

5 – All You Had to Do Was Stay

6 – Shake It Off

7 – I Wish You Would

8 – Bad Blood

9 – Wildest Dreams

10 – How You Get the Girl

11 – This Love

12 – I Know Places

13 – Clean

14 – Wonderland

15 – You Are in Love

16 – New Romantics

17 – Slut!

18 – Say Don’t Go

19 – Now That We Don’t Talk

20 – Suburban Legends

21 – Is It Over Now?

Taylor Swift fa crashare Google

Ancora una volta il potere straordinario di Taylor Swift, oggi di gran lunga la popstar più influente in assoluto, è stato manifestato proprio dalla collaborazione con Google. Il giochino per i fan dell’artista, realizzato dalla stessa cantante con la collaborazione del colosso americano, è infatti riuscito a mandare in tilt addirittura il motore di ricerca più utilizzato al mondo.

Le ricerche per la caccia al tesoro a tema Taylor Swift sono arrivate in numero così elevato da far crashare in più occasioni lo stesso Big G. Una grande dimostrazione del seguito straordinario di cui la popstar americana può godere in tutto il mondo.