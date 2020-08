Ma quali 700.000 copie?! Le previsioni questa volta non c’hanno azzeccato, Taylor Swift con il suo ultimo lavoro ha fatto molto di meglio. Nella settimana di debutto Folklore ha venduto ben 844.402 copie (226.000 grazie alle piattaforme di streaming). Cifre monster, soprattutto calcolando il periodo che stiamo vivendo e che valgono alla Swift il record di miglior debutto del 2020, il più importante proprio da Lover, che l’anno scorso è arrivato alla 1 nella Billboard con 867.000 copie.

Adesso aspettiamo i dati del debutto mondiale, che potrebbe aggirarsi intorno ai 2 milioni di copie.

According to @HITSDD, #folklore is expected to debut at #1 with 844,402 album units in it’s FIRST WEEK in the US. Making this @taylorswift13‘s 7th studio album to debut at #1 & the BIGGEST album debut ever since #Lover. pic.twitter.com/4r2R7vOXL7

— Taylor Nation Indonesia (@taynationid13) August 1, 2020