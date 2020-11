Nel luglio del 2019 Taylor Swift ci ha fatto sapere di non essere più proprietaria della sua vecchia musica, perché tutti i diritti erano andati in mano a Scooter Braun (che aveva “comprato” la Big Machine). I due hanno dato via a diverse discussioni a distanza e la popstar ha anche accusato la sua vecchia etichetta e il noto manager di volerle mettere un bavaglio e di aver rilasciato un album senza il suo permesso.

Nell’ultimo anno Taylor e il suo team hanno cercato di riacquistare i diritti della sua musica, ma senza risultati. In questi giorni però è arrivato il colpo di scena, perché Scooter Braun ha venduto i diritti dei primi 6 album della Swift senza avvisarla (un affare che vale più di 300 milioni di dollari). La cantante americana si è sfogata su Twitter ed ha rivelato di essere al lavoro per registrane nuovamente i dischi di cui non possiede più i diritti.

“Il team di Scooter voleva che io firmassi un documento nel quale dichiaravo che non avrei mai più parlato di Scooter se non in termini positivi. Tutto questo prima di poter vedere i risultati finanziari della BMLG (che è sempre un passo fondamentale in questo tipo di trattative). Quindi avrei dovuto firmare un documento che mi avrebbe silenziato per sempre, persino prima che io avessi potuto contrattare sul mio stesso lavoro. Il mio team legale ha detto che non era assolutamente normale, e che non avevano mai visto una proposta del genere. A meno che ovviamente la parte lesa non fosse stata prima pagata. Lui non avrebbe mai nemmeno osato proporre un prezzo al mio team. Per me quei master non erano in alcun modo in vendita.

Di recente ho cominciato a ri-registrare la mia vecchia musica: una cosa entusiasmante e appagante dal punto di vista creativo. So che questo diminuirà il valore dei miei vecchi master; spero che si capisca che questo è il mio unico modo per riguadagnare quel senso di orgoglio che avevo una volta ascoltando le canzoni dei miei primi sei album. Così permetterò ai miei fan di ascoltare quegli album senza sensi di colpa per aver favorito Scooter Braun”.