TAYLOR SWIFT Ritorna al #1 negli Album delle Chart UK. DOECHII Prima nei Formati Fisici

Taylor Swift riconquista la vetta della Official Albums Chart con “The Tortured Poets Department”, un anno dopo la sua uscita. L’undicesimo disco della popstar americana guadagna 23 posizioni grazie alla pubblicazione di una versione CD autografata in edizione anniversario. Nel 2024, l’album aveva già stabilito record, superando 30 di Adele e realizzando la migliore settimana di debutto nel Regno Unito dal 2017, precedentemente detenuta da Ed Sheeran.

Buone notizie anche per i Fleetwood Mac, la cui compilation 50 Years – Don’t Stop, rilasciata nel 2018, raggiunge il quarto posto nella sua 336ª settimana in classifica, segnando il primo rientro nella Top 5 dopo sei anni. Crescita anche per il nigeriano-americano Davido, che segna la sua migliore posizione con 5ive, nuovo ingresso al settimo posto, seguendo il successo di A Better Time (2020) e Timeless (2023).

Nella Official Singles Chart, Alex Warren mantiene la posizione numero 1 per la sesta settimana consecutiva con “Ordinary”, che diventa il brano più ascoltato della settimana nel Regno Unito con 6,4 milioni di stream. Questo è il regno più lungo in vetta dai tempi di “Taste” di Sabrina Carpenter nel 2024, che restò al comando per nove settimane. In ascesa anche WizTheMc, insieme a bees & honey, con “Show Me Love” che guadagna due posizioni ed entra nella Top 5, fermandosi al numero 4.

Infine, nella classifica dei vinili e formati fisici, “ALLIGATOR BITES NEVER HEAL” di DOECHII raggiunge la numero uno.