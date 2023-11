Taylor Swift regina degli ascolti

Mentre Taylor Swift è l’artista più ascoltata a livello globale, in Italia domina Sfera Ebbasta.

Ecco la Spotify Wrapped 2023, con gli artisti, i brani, le palylist ed i podcast che hanno ottenuto i maggiori numeri di ascolti da parte degli oltre 574 milioni di utenti della piattaforma.

Federica Tremolada, Managing Director per il Sud Est Europa di Spotify, ha raccontato che Wrapped rappresenta “una campagna che facciamo ogni anno per ringraziare utenti, artisti e creatori di tutto quello che fanno sulla piattaforma durante l’anno, ma soprattutto è un modo per celebrare la musica e i podcast che in questo periodo hanno fatto da colonna sonora alle nostre vite“.

Taylor Swift è l’artista più ascoltata al mondo

Taylor Swift si posiziona a capo della classifica degli artisti più ascoltati durante il 2023, con 25 miliardi di stream. A seguire: Bad Bunny, The Weeknd, Drake, SZA e Karol G. Insieme a SZA e Lana Del Ray, Taylor Swift è tra le artiste che contano più candidature ai Grammy. Anche Rihanna compare tra le cantautrici più ascoltate, sebbene non pubblichi un album dal 2016. “Un Verano Sin Ti” di Bad Bunny risulta essere l’album più ascoltato dell’anno, seguito da “Midnights” di Taylor Swift e “Sos” di SZA. “Flowers” di Miley Cyrus è, invece, il brano più riprodotto.

Sfera è in testa alla classifica italiana

Per il terzo anno di fila, Sfera Ebbasta si aggiudica il primo posto del podio degli artisti più ascoltati, al quale seguono Geolier e Lazza. Shiva e Guè si posizionano in quarta e quinta posizione. La top ten degli artisti più ascoltati italiani è al 100% made in Italy, composta da artisti tutti italiani. ANNA è, invece, l’artista donna che conta il maggior numero di stream. La canzone più ascoltata su Spotify Italia è “Cenere” di Lazza, vincitore del Festival di Sanremo 2023. “Il coraggio dei bambini” di Geolier è invece l’album che ha riscontrato più successo.

I Maneskin si confermano anche in quest’occasione gli artisti italiani più ascoltati all’estero, seguiti dai MEDUZA e Ludovico Einaudi. Laura Pausini si posiziona sesta in classifica.

La classifica podcast

A livello globale, “The Joe Rogan Experience” è in vetta della classifica, seguito da Her Daddy di Alex Cooper e Huberman Lab del Dr. Andrew Huberman. In Italia vince la passione per i casi di cronaca nera, con “Elisa True Crime” di Elisa De Marco. A seguire “The Essential” di Mia Ceran e “Muschio Selvaggio” di Fedez.