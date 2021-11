Taylor Swift ha pubblicato la sua nuova versione dello storico album Red: ecco la tracklist e tutti i dettagli.

Dopo una lunga attesa, è arrivato il turno anche di Red (Taylor’s Version), la riedizione molto speciale dello storico album di Taylor Swift. Pubblicato originariamente nel 2012, è l’ennesima rinascita di uno dei classici della popstar americana dopo il divorzio dalla sua vecchia casa discografica, quella di Scooter Braun. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su una ristampa molto speciale arricchita da tantissimi brani extra, tra cui anche uno con il suo amico Ed Sheeran.

Taylor Swift

Taylor Swift, Red: la nuova versione

Pubblicato in digitale e in formato fisico, sia in una versione da due CD che in una da quattro LP, Red (Taylor’s Version) è un disco che sta particolarmente a cuore a Tay Tay, come confermato dalla stessa cantautrice sui social: “Solo un piccolo, amichevole promemoria: non avrei mai pensato fosse possibile tornare indietro e rifare tutti i miei lavori precedenti, scoprendo arte che pensavo perduta e gemme dimenticate lungo la strada, se voi non mi aveste incoraggiato. Red sta per essere di nuovo mio, ma è sempre stato nostro“.

All’interno del disco, oltre a tutte le canzoni ri-registrate e riarrangiate, non mancano ben nove canzoni inedite che rendono la Taylor’s Version di Red un pezzo da collezione imperdibile per tutti i suoi fan. Di seguito il video di All Too Well, un corto diretto dalla stessa Swift:

Taylor Swift: la tracklist di Red

Di seguito tutte e trenta le canzoni presenti nella tracklist:

1 – State of Grace

2 – Red

3 – Treacherous

4 – I Knew You Were Trouble

5 – All Too Well

6 – 22

7 – I Almost Do

8 – We Are Never Ever Getting Back Together

9 – Stay Stay Stay

10 – The Last Time (feat. Gary Lightbody of Snow Patrol)

11 – Holy Ground

12 – Sad Beautiful Tragic

13 – The Lucky One

14 – Everything Has Changed (feat. Ed Sheeran)

15 – Starlight

16 – Begin Again

17 – The Moment I Knew

18 – Come Back… Be Here

19 – Girl at Home

20 – State of Grace (Acoustic Version)

21 – Ronan

22 – Better Man (From the Vault)

23 – Nothing New (feat. Phoebe Bridgers, From the Vault)

24 – Babe (From the Vault)

25 – Message in a Bottle (From the Vault)

26 – I Bet You Think About Me (feat. Chris Stapleton, From the Vault9

27 – Forever Winter (From the Vault)

28 – Run (feat. Ed Sheeran, From the Vault)

29 – The Very First Night (From the Vault)

30 – All Too Well (10 Minute Version, From the Vault)