Taylor Swift Recupera i Diritti della Sua Musica: Ecco Come

Taylor Swift riacquista i diritti sulla sua musica

Taylor Swift ha annunciato di aver riacquistato i diritti sui master dei suoi primi sei album, precedentemente venduti a sua insaputa a Scooter Brown. Il percorso di recupero dei diritti è iniziato due decenni fa e ha comportato una controversia con il manager, noto per aver ostacolato la cantante in passato.

Nel 2019, l’etichetta Big Machine, all’epoca di Swift, ha venduto i diritti dei suoi album a Brown, il quale ha poi ceduto questi diritti alla società Shamrock Capital per circa 300 milioni di dollari. Taylor ha di recente concluso un accordo segreto con Shamrock, che le ha permesso di tornare in possesso della sua musica per un importo stimato vicino al miliardo di euro.

In una lettera sul suo sito, Swift ha rivelato: “Avevo quasi smesso di credere di riuscirci, ma ora sono finalmente libera. Tutta la musica che ho fatto appartiene a me”. Ha inoltre ironizzato riguardo a un possibile tatuaggio con un trifoglio, in riferimento al nome della società coinvolta nell’accordo.

In attesa di riottenere i diritti, Swift aveva registrato nuove versioni dei vecchi album, intitolate “Taylor’s version”, ottenendo un successo commerciale significativo. Tuttavia, la registrazione di “Reputation (Taylor’s Version)” ha subito un rallentamento, poiché ha incontrato difficoltà creative. Nonostante ciò, il progetto di ripubblicazione delle sue opere continua.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it