Taylor Swift, Love Story (Taylor’s version): il lyric video del nuovo singolo della cantante tratto dalla nuova versione dell’album Fearless.

Taylor Swift ha finalmente il primo estratto dagli album ri-registrati dopo l’affaire Scooter Braun. Si tratta di Love Story (Taylor’s Version), singolo proveniente da Fearless (Taylor’s Version), in arrivo il 9 aprile. Di questo nuovo-vecchio brano è già stato lanciato uno splendido lyric video ufficiale, corredato dalle foto dei fan.

Taylor Swift, Love Story: il video della nuova versione

Il brano è un remake del singolo estratto dall’album Fearless del 2008, uno dei suoi più grandi successi nella prima fase della carriera, quella più vicina al mondo del country.

Taylor Swift

Il brano è stato accompagnato subito da un lyric video ufficiale apprezzatissimo dai fan, visto che è stato corredato da foto d’annata in cui Taylor si accompagna proprio con alcuni dei suoi amati sostenitori. Di seguito la clip in questione:

I dettagli sul nuovo Fearless (Taylor’s Version)

La nuova versione di Fearless è in arrivo il 9 aprile. Alla tracklist originale saranno aggiunte alcune bonus track già pubblicate nel 2008 e ben sei brani inediti. Parlando di questa uscita, Taylor ha dichiarato: “Quando ripenso all’album Fearless e a tutto quello che è diventato, un sorriso del tutto involontario si affaccia sul mio volto. Quello era il tempo della musica in cui creammo il nostro linguaggio in codice, ci scambiammo infiniti abbracci e strette di mano, così tanti legami incorruttibili si sono creati (…) è stato un grandissimo onore essere un’adolescente insieme a voi“.

Parlando della re-incisione di questo materiale d’annata, Taylor ha quindi aggiunto: “Il processo è stato molto più soddisfacente ed emotivo di quanto potessi immaginare e mi ha fatto diventare ancora più determinata a ri-registrare tutta la mia musica. Spero che vi possa piacere questa prima uscita tanto quanto io ho amato viaggiare indietro nel tempo per ricrearlo“.