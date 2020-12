I Madame Tussauds ci hanno abituati a delle statue i cera meravigliose, da quella di Zac Efron, Britney Spears e Beyoncé fino alle decine di versioni di quella di Lady Gaga (diversa in ogni città dove è presente il noto museo). Della Germanotta però è stata esposta una statua davvero mostruosa in un museo di Lima, in Perù, le foto di quell’orrore hanno fatto il giro del web.

Ma ovviamente non c’è solo il Madame Tussauds, in questi giorni infatti è stato rinnovato il ‘Museu de Cera’ di Barcellona e oltre alla nuova statua di Adele e quella di Rosalia, la direzione ha presentato anche quella di Taylor Swift. Fin qui nulla di strano, visto che la cantante americana è nel suo momento di massimo splendore ed è quindi normale che venga omaggiata, il problema però è la faccia di questa ‘Taylor fake’. Perché secondo i fan della star, quella statua più che la Swift sembra la bambola di un film horror di serie B. Alcuni ammiratori della popstar si sono arrabbiati su Twitter, altri invece l’hanno presa a ridere. Qualcuno ha anche detto: “Lo scultore si sarà ispirato alla frase di Tay ‘I’ll be the actress starring in your bad dreams’“.

📸 | A new Taylor Swift wax figure was included in the inauguration of the remodeled Wax Museum in Barcelona, Spain! pic.twitter.com/Q2qeMvNTGK — Taylor Swift News | TSwiftinAsia (@TSwiftinAsia) December 5, 2020

Taylor Swift’s new wax figure in Spain looks like it heard Scooter Braun’s voice mid-way through performing “Love Story.” pic.twitter.com/ZWgBGlklQy — BreatheHeavy.com/exhale (@breatheheavycom) December 5, 2020

the new wax figure of taylor swift…. no words😭 pic.twitter.com/4lcWxwbTmP — emrah 💍 (fan account) (@skinnysel) December 5, 2020

Certo è sempre meglio di questa…



Statua di Taylor a parte, vi consiglio la visita al ‘Museu De Cera’ di Barcellona. Ci sono stato 2 anni fa ed è stata un’esperienza che ricorderò per tutta la vita. Ero da solo con il mio ragazzo nel museo e sembrava di essere all’interno di un film di Dario Argento, tra rumori sinistri, luci soffuse, giochi di ombre e statue inquietanti. Se siete amanti del brivido è il posto che fa per voi.