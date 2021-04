Dopo una lunga battaglia con la sua vecchia etichetta e Scooter Braun, Taylor Swift si è presa una bella rivincita. La popstar dei record (che è sbottata contro Netflix) ha ri-registrato il suo disco Fearless, uscito per la prima volta nel 2008. Fearless Taylor’s Version contiene 26 brani, tutte le canzoni dell’album originale più sei inediti.

I fan hanno supportato la loro beniamina, perché questo “nuovo album” ha già venduto 500.000 copie in tutto il mondo (in appena 2 giorni) e dovrebbe debuttare alla 1 della Billboard HOT100 con ben 275/325.000 copie (190.000 senza lo streaming). Cifre monster, che altre star si sognano anche con progetti inediti. Quindi complimenti a Taylor!

#FearlessTaylorsVersion by Taylor Swift is currently pacing for a #1 debut with 160-190K sales, 275-325K total units, via @HITSDD.

This would mark her 9th #1 album and record-breaking third chart-topping album in less than a year. pic.twitter.com/zPGedq1nKf

— Pop Crave (@PopCrave) April 10, 2021