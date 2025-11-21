Taylor Swift ispira parola dell’anno

Taylor Swift, insieme al futuro marito Travis Kelce, ha ispirato la parola dell’anno secondo il “Cambridge Dictionary”: “parasociale”. La scelta nasce dal fidanzamento ufficiale della coppia annunciato con un post che è diventato virale. Il termine “parasociale” indica una connessione che qualcuno percepisce con una persona famosa che non conosce, con un personaggio di libro, film o serie TV, o persino con un’intelligenza artificiale.

A influenzare la decisione del “Cambridge Dictionary” sono state soprattutto le reazioni dei fan della cantante, le cosiddette Swifties. Numerosi messaggi di affetto e gioia, come se la coppia fosse parte della loro vita personale, hanno catturato l’attenzione dei media. Tra i post più condivisi, quello dell’influencer Mackenzie Lee: «A costo di sembrare parasociale, l’annuncio del matrimonio di Taylor Swift è la cosa migliore che mi sia capitata». Alcuni fan hanno persino definito Kelce «il mio nuovo papà».

Secondo Cambridge, «Taylor Swift è forse l’esempio più notevole. Ha saputo modellare con cura la sua presenza sui social media per incoraggiare e rafforzare il senso di relazione personale che i suoi fan hanno con lei». Il suo fidanzamento ufficiale con Travis Kelce ha scatenato un’onda di emozioni tra i suoi fan, che hanno espresso la loro gioia e il loro affetto per la coppia come se facessero parte della loro vita personale.