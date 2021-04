Taylor Swift supera i Beatles: con la riedizione di Fearless ha conquistato la testa della classifica britannica, superando un record dei Fab Four.

Taylor Swift ha infranto un clamoroso record dei Beatles a casa loro, nel Regno Unito. A soli 31 anni la popstar americana ha aggiunto un altro preziosissimo traguardo alla sua incredibile sfilza di premi ottenuti in carriera. La sua riedizione di Fearless, album originariamente pubblicato nel 2008, ha infatti raggiunto la vetta della classifica UK. E così Taylor è riuscita nell’impresa di piazzare tre album in prima posizione (Fearless, Folklore ed Evermore) contemporaneamente. Finora ci erano riusciti solo i Fab Four.

Taylor Swift da record nel Regno Unito

Con Fearless la Swift ha debuttato al primo posto in classifica nel Regno Unito, raggiungendo nei primi posti Folkore ed Evermore, i due lavori pubblicati nel 2020. E così per la terza volta in 259 giorni si è presa la vetta della classifica. Prima di lei ce l’avevano fatta solo i Beatles con gli storici album Help!, Rubber Soul e Revolver, che però erano riusciti in quest’impresa in 364 giorni.

Taylor Swift

A far volare gli album della Swift è soprattutto lo streaming. Nelle vendite digitali la popstar si conferma una delle artiste più apprezzate in tutto il mondo. Non è però mancato nemmeno stavolta il supporto delle vendite fisiche nei negozi di dischi.

Fearless è il nuovo album di Taylor Swift

Fearless (Taylor’s Version) è la riedizione dell’album pubblicato dalla cantante americana nel 2008 con la Big Machine Records. Dopo non essere riuscita ad acquistare i nastri originali dei suoi vecchi album da parte dell’ex manager Scooter Braun, la popstar ha scelto di inciderli nuovamente, arricchendoli di canzoni inedite. E il risultato è stato apprezzatissimo dal pubblico. Non a caso, sui social Tay-Tay ha voluto ringraziare in maniera calorosa i suoi supporter pubblicando un video con la sua gatta, e affermando: “Siete andati tutti fuori di testa e avete oltrepassato le mie più grandi aspettative (…) Come ho fatto ad avere tutta questa fortuna? Voglio dire grazie a tutti voi…“.

Di seguito il lyric video di Bye Bye Baby: