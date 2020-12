Taylor Swift è tornata a sorpresa con un nuovo disco, evermore (sempre con atmosfere da Casa nella Prateria). Ancora una volta sarà boom di vendite, anche se ridimensionato rispetto a folklore che arrivò a quota 850.000 copie. Secondo Hits daily double evermore debutterà alla 1 (la sua ottava numero uno) con ben 340-350.000 copie, 160.000 senza lo streaming. Va sottolineato che questo risultato è straordinario soprattutto perché non sono state distribuite ancora le copie fisiche del disco.

Se le previsioni sono corrette, Taylor Swift sarà alla 1 della Billboard HOT100 con evermore e alla 3 con folklore.

. @taylorswift13 ‘s ‘evermore’ headed for #1 album debut in the US with 300-350K first week. It will be Taylor’s eighth #1 debut in a row (via @HITSDD ). #evermorealbum

According to very early predictions by @HITSDD, Taylor Swift’s #evermore is headed for #1 debut in the US with 300-350k sps (150k-170k pure) first week despite having NO Physical CDs first week.

It will become Taylor’s 8th consecutive #1 album. pic.twitter.com/uGiom9e2CT

— Taylor Swift Facts (@TSwiftFTC) December 12, 2020